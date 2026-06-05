La Policía Local de Huesca celebra 165 años al servicio de laciudad y recibe la Medalla de Oro

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, hace entrega del reconocimiento a la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Huesca ha celebrado su 165º aniversario en la plaza de la Universidad con una ceremonia en la que el intendente jefe, Nicolás Hernández, ha dejado patente este viernes, en el acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad, que la formación y la especialización deben ser las premisas del Cuerpo.

El acto ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gemma Allué, y el intendente jefe de la Policía Local, Nicolás Hernández, además de Policía Local de Huesca, miembros de la corporación municipal y autoridades civiles y militares.

Hernández ha defendido que el profesional debe estar bien formado y esa formación debe ser obligatoria, por ello ha abogado por instructores propios que faciliten dicha formación en el cuerpo.

"Debemos contar ahora con instructores propios para tener más facilidad a la formación e implementarla más en el trabajo del cuadrante diario y que las personas en su servicio y horario puedan tener esa formación obligatoria, porque la actualización y la formación son de obligado cumplimiento", ha afirmado Hernández.

Asimismo, ha defendido que "el profesional debe estar bien formado y por eso la formación y la especialización deben ser premisas de este cuerpo y Huesca se puede permitir el lujo de poder especializar a las personas".

En la actualidad, el cuerpo de Policía Local de Huesca cuenta con 70 agentes en activo entre mandos y policías de una plantilla de 96, por lo que está a expensas de completar su plantilla y cadena de mando.

En este punto ha recordado que el año pasado se sacaron a oposición 18 plazas, de las que sólo se pudieron cubrir 8, ya que los aspirantes no cumplieron con el mínimo exigido y este año se convocará una nueva oposición para 15 plazas.

MEDALLA DE ORO DE HUESCA

Durante el evento se ha hecho entrega de la bandera del 165 aniversario al intendente jefe de la Policía Local y se ha realizado un desfile ante las unidades formadas y las autoridades asistentes.

"Es importante tener un banderín representativo del cuerpo, yo llevo 30 año en él y no he tenido constancia de que hubiese existido hasta hora" y "recibir la Medalla de Oro es un gran honor y es un momento histórico porque es de agradecer recibir la distinción de la ciudad para la cual trabajamos", ha apuntado Nicolás Hernández, quien ha abogado por seguir mantenido la "cercanía y proximidad" con el ciudadano.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha destacado que la Policía Local es "muchas veces la primera llamada de los ciudadanos de Huesca", por lo que su vocación "está más que clara y así se demuestra, son muchas veces la primera llamada de la ciudadanía de Huesca que se ponen en contacto para asuntos y preocupaciones cotidianas, reciben más de 150 llamas al día" y "creemos que esta medalla, este reconocimiento es más que merecido".

"Huesca continúa siendo una de las ciudades más seguras de España", una ciudad "donde la convivencia es una realidad cotidiana" y donde los indicadores de seguridad mantienen "niveles extraordinariamente positivos".

Estos resultados, ha añadido, son consecuencia del "trabajo constante" de los agentes, de la planificación institucional y de la cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad.

Para Orduna, que ha resaltado la apuesta institucional del Ayuntamiento en materia de seguridad, es una medalla más que merecida.

"Se evidencia la buena planificación, coordinación y seguridad en la ciudad y la apuesta institucional que desde hace tres años ha sido clave para este cuerpo de policía y para una ciudad que crece en población y en visitantes y que evoluciona a nivel tecnológico y en la que cada día hay más retos y desafíos", ha pronunciado la regidora.

La Policía Local de Huesca ha celebrado su 165 aniversario en la plaza de la Universidad, a través de una ceremonia que incluido la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al Cuerpo, reconocimientos a agentes y la participación de diferentes unidades policiales.

FELICITACIONES

Por otro lado, se ha hecho entrega de una felicitación pública al policía Santiago Morlán Gascón por su rápida y decidida intervención en la madrugada del 21 de octubre de 2025, cuando escaló la fachada de un inmueble de la calle Alfonso II de Aragón para auxiliar a una persona de avanzada edad que pedía socorro desde una ventana y no podía abrir la puerta tras haber sufrido una caída en el interior de la vivienda.

Su actuación permitió facilitar el acceso de la asistencia sanitaria. Asimismo, han recibido felicitaciones públicas los policías José Ignacio Cebollero Catalán, Patricia Pueyo Bergua, Diego Lechón Cruces y Jorge Alonso Claver por el servicio realizado en la madrugada del 17 de noviembre de 2025 en el paseo Ramón y Cajal.

Los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba de forma anómala y cuyo conductor emprendió la huida, arrojando durante la misma una bolsa que contenía unos 53 gramos de cocaína.

La intervención permitió interceptar el vehículo y detener a sus tres ocupantes por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, así como al conductor por un supuesto delito contra la seguridad vial tras arrojar resultado positivo en alcohol y THC. En el vehículo también fue intervenido un bate de béisbol.