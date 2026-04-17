La Policía Local de Jaca (Huesca) deteniene a dos personas por robar cableado en el Llano de la Victoria

Arqueta de alumbrado público manipulada para la sustracción de cableado. - AYUNTAMIENTO DE JACA.

JACA (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jaca (Huesca) ha detenido a dos personas por, presuntamente, robar cableado público en la zona del Llano de la Victoria, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Una patrulla de la Policía Local se encontraba a las 2.00 horas del pasado miércoles, 15 de abril, realizando labores de vigilancia preventiva en el Llano de la Victoria y detectó la presencia de dos individuos cuyo comportamiento les despertó sospechas de inmediato.

Al percatarse de la presencia policial, ambos emprendieron la huida a pie, interceptándolos los agentes pocos minutos después. Los agentes observaron que los dos individuos presentaban restos de tierra en las manos y la ropa, y portaban una mochila que contenía varios metros de cable de toma de tierra de color verde y amarillo, así como varias herramientas y utensilios utilizados habitualmente para sustraer cobre, como una navaja de 16 centímetros de hoja y un cuchillo de 33 centímetros.

La patrulla comprobó que el material intervenido coincidía con el cableado del alumbrado público y localizó las arquetas manipuladas y el cable cortado para su extracción.

Ante estos indicios, solicitaron el apoyo de la Policía Nacional, que se personó y realizó una batida por la zona, localizando una arqueta abierta con cable sustraído y herramientas de corte, reforzando la hipótesis delictiva.

Los detenidos son dos varones de 32 y 24 años, ambos con antecedentes por hechos similares, y uno de ellos tiene, además, un requerimiento judicial en vigor.

Durante la misma madrugada, se habían detectado zonas sin alumbrado público en la avenida Perimetral y calles próximas, lo que alertó a la patrulla ante la posibilidad de que se estuviera produciendo una sustracción de material eléctrico.

Este tipo de hechos genera importantes daños en infraestructuras municipales y afecta directamente a la seguridad y calidad del servicio prestado a la ciudadanía, han señalado desde el Ayuntamiento.