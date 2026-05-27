La Policía Local de Jaca supera las 8.000 intervenciones en 2025 y refuerza su modernización con unidades especiales

La memoria anual recoge el incremento de intervenciones, la mejora de medios técnicos y humanos y el impulso de nuevas unidades especializadas. - AYUNTAMIENTO DE JACA

JACA (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jaca realizó durante 2025 un total de 8.270 intervenciones, un 27,6% más que el año anterior, según recoge la memoria anual presentada este miércoles por el Ayuntamiento jacetano. El documento, recuperado tras varios años sin elaborarse, refleja el aumento de actividad del cuerpo policial, la modernización de medios y el impulso de nuevas unidades especializadas adaptadas a las necesidades actuales de la ciudad.

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha destacado durante la presentación que la memoria supone "un ejercicio de transparencia y reconocimiento al trabajo que realiza diariamente la Policía Local". El acto ha contado también con la participación del jefe del cuerpo, César Ara, quien ha subrayado que el documento permite "evaluar el trabajo realizado, detectar necesidades y planificar mejor los servicios".

El incremento de intervenciones está estrechamente ligado a la actividad turística y al importante crecimiento poblacional que registra Jaca en determinadas épocas del año. Según ha explicado Ara, la ciudad pasa en algunos momentos de los 14.000 habitantes habituales a superar las 50.000 e incluso las 60.000 personas durante eventos y periodos vacacionales.

MÁS TRÁFICO, EMERGENCIAS Y ACTUACIONES DE PROXIMIDAD

Entre las actuaciones más numerosas destacan las relacionadas con tráfico y movilidad urbana, con más de 1.800 intervenciones durante el pasado ejercicio. Además, la Policía Local atendió más de 400 asistencias sanitarias y participó en cerca de 70 servicios vinculados a incendios y emergencias. También se registraron 171 accidentes de tráfico y 808 incidencias relacionadas con objetos perdidos.

En materia de seguridad vial, la memoria refleja que 20 accidentes causaron heridos leves y que no se produjeron siniestros graves. Asimismo, se levantaron 12 atestados por delitos contra la seguridad vial, cuatro de ellos vinculados a accidentes de circulación.

El jefe policial ha explicado que el análisis detallado de accidentes e incidencias permite reforzar la prevención y la presencia policial en las zonas más conflictivas, especialmente en avenidas con elevada circulación como Francia, Regimiento Galicia o Nuestra Señora de la Victoria.

Otro de los ámbitos con mayor actividad fue el relacionado con animales. Durante 2025 se realizaron 919 actuaciones vinculadas al control y protección animal, incluyendo rescates, incidencias de convivencia vecinal, animales extraviados y actuaciones relacionadas con fauna silvestre y seguridad vial. Estas intervenciones representaron el 67,5 % de este bloque operativo.

NUEVAS UNIDADES Y APUESTA POR LA MODERNIZACIÓN

La memoria recoge también el proceso de modernización y especialización que atraviesa actualmente la Policía Local de Jaca. El alcalde destacó el incremento de plantilla, la renovación de uniformidad y vehículos y la creación de nuevas unidades específicas.

Entre ellas figuran la unidad Viogen de atención a víctimas de violencia de género, la unidad de drones y la nueva unidad de ocupación de vía pública. Además, se han reforzado las labores de tráfico, seguridad ciudadana y atención de proximidad.

Ara ha destacado especialmente la apuesta por la formación continua y la especialización interna. Actualmente, el cuerpo cuenta con áreas específicas de educación vial, nuevas tecnologías, formación interna y atención familiar y violencia de género. En el caso de educación vial, el jefe policial explicó que durante 2026 ya se ha conseguido llegar a todos los centros educativos de Jaca, desde guarderías hasta Bachillerato.

La unidad de drones cuenta actualmente con un oficial y cuatro pilotos habilitados y se utiliza tanto en labores preventivas como operativas. Además, todos los agentes reciben formación en primeros auxilios y uso de desfibriladores, una preparación que resulta clave en las más de 400 asistencias sanitarias realizadas durante el pasado año.

El alcalde ha concluido subrayando la importancia de mantener una policía "moderna, preparada y cercana", reforzando las patrullas a pie y la colaboración permanente con Policía Nacional y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que Jaca siga siendo "una de las ciudades más seguras de Aragón".