Policía Local de Teruel organiza unas jornadas gratuitas de preparación del vehículo para desplazamientos de verano

Presentación de las jornadas, en el Ayuntamiento de Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado unas jornadas de conducción segura y preparación del vehículo antes de los desplazamientos por carretera con el objetivo de fomentar la prevención y reforzar la seguridad vial durante el periodo vacacional.

La actividad, dirigida a la ciudadanía en general y especialmente a conductores noveles, familias y personas mayores, tendrá lugar el jueves 18 de junio, de 16.00 a 20.00 horas, y el viernes 19 de junio, de 9.00 a 14.00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.

La iniciativa, presentada por el concejal de Policía Local, Eduardo Suárez; el inspector jefe de la Policía Local, Pedro Gómez; y el responsable de la Unidad de Educación Vial, Javier Fuertes, se desarrollará bajo el lema 'Vuelve con los tuyos, no los abandones' y pretende ofrecer herramientas prácticas para que los ciudadanos afronten sus viajes con mayor preparación y reduzcan el riesgo de sufrir incidencias en carretera.

Durante la presentación, Eduardo Suárez ha explicado que estas jornadas han nacido a propuesta de la Unidad de Educación Vial como complemento a las actividades de vialidad invernal que la Policía Local organiza desde hace años.

El concejal ha destacado la importancia de anticiparse a los riesgos antes de emprender un viaje y ha subrayado la apuesta municipal por la educación vial como una herramienta fundamental para mejorar la seguridad de los conductores.

Suárez ha insistido en que con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Teruel quiere promover una cultura de seguridad que permita a los ciudadanos afrontar los viajes de verano con mayor confianza, responsabilidad y preparación.

Por su parte, Javier Fuertes ha observado que muchas de las averías que se producen en verano podrían evitarse con una sencilla revisión previa del vehículo. "Cuando viajamos vemos numerosos coches detenidos en los arcenes por problemas que, en muchos casos, se habrían evitado con unas comprobaciones básicas antes de salir", ha indicado.

El agente ha explicado que las jornadas combinarán una breve charla informativa con talleres eminentemente prácticos en grupos reducidos, con un policía local por cada tres participantes.

Los asistentes aprenderán a comprobar los niveles de aceite, líquido limpiaparabrisas y refrigerante, revisar el estado y la presión de los neumáticos, identificar posibles problemas en la batería y realizar operaciones básicas como el cambio de una rueda, entre otras cosas. Además, recibirán información sobre el uso de elementos de seguridad obligatorios y recomendaciones para actuar ante una avería o una emergencia.

Por su parte, Fuertes ha destacado que una de las demandas más frecuentes recibidas en anteriores actividades formativas ha sido precisamente aprender a cambiar una rueda. "Hay muchas personas que todavía no saben hacerlo y, en determinadas circunstancias, esa falta de conocimientos puede convertirse en un problema importante", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que conocer aspectos básicos del vehículo permite detectar anomalías a tiempo y acudir al taller antes de iniciar el viaje.

EL 35% DE LAS ASISTENCIAS SE REGISTRAN EN VERANO

El inspector jefe de la Policía Local, Pedro Gómez, ha explicado que estas jornadas han respondido a una petición reiterada de los participantes en las actividades de conducción en nieve organizadas por el Ayuntamiento.

Gómez ha insistido en que la iniciativa no pretende sustituir el trabajo de los profesionales de los talleres mecánicos, sino proporcionar conocimientos básicos que permitan prevenir incidencias y mejorar la seguridad.

En este sentido, ha recordado que la seguridad vial comienza con la educación y la prevención. Según los datos expuestos durante la presentación, de los cuatro millones de asistencias en carretera que se registran cada año, el 35% se produce durante el periodo estival y el 93% de ellos tiene su origen en averías relacionadas principalmente con el motor, la batería o los neumáticos.

Los fallos mecánicos están presentes en aproximadamente el 5% de los accidentes de tráfico con víctimas.

"Gran parte de los siniestros están relacionados con el factor humano y por eso trabajamos durante todo el año en educación vial, pero también debemos actuar sobre aquellos aspectos del vehículo que podemos prevenir. Si con este tipo de acciones conseguimos evitar un accidente o salvar una vida, el esfuerzo habrá merecido la pena", ha precisado Gómez.

El inspector jefe también ha destacado que la Policía Local de Teruel desarrolla cada año actividades de educación vial con más de 3.000 personas y ha enmarcado estas jornadas dentro de la estrategia preventiva que el cuerpo impulsa desde hace años.

Ha apuntado que iniciativas como esta encajan plenamente en las líneas de actuación que contempla el futuro reglamento marco de las policías locales de Aragón en materia de educación, sensibilización y prevención.

Las jornadas se desarrollarán mediante cita previa para garantizar la participación práctica de todos los asistentes. La inscripción podrá realizarse a través del código QR incluido en los carteles informativos o mediante llamada telefónica a las oficinas de la Policía Local de 9.00 a 14.00 horas.

Como incentivo adicional, entre las personas participantes se sortearán cinco botiquines de primeros auxilios, un elemento que los organizadores han considerado recomendable para cualquier desplazamiento familiar.