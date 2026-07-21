La Policía Nacional destaca el nivel de seguridad de España y Aragón para los turistas: "Son imbatibles"

El jefe superior de Policía de Aragón, José Ángel Sanz, en la presentación del Plan Turismo Seguro, en Patio de la Infanta. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe superior de Policía en Aragón, José Ángel Sanz, ha asegurado que España y Aragón son "imbatibles" en seguridad y eso atrae turismo. De hecho, ha añadido que el nivel de visitantes que recibe el país "sería muy difícil de mantener, incluso de superar año a año" sin el nivel de seguridad que existe, por encima del que presentan el resto de países de Europa.

Así lo ha indicado Sanz este martes, en la presentación del Plan Turismo Seguro 2026, que ha tenido lugar en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, en Zaragoza. También ha intervenido la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero.

"Lo primero que el ser humano busca es la seguridad, por eso, España y Aragón son imbatibles", ha indicado Sanz, para argumentar que "no existe prácticamente ningún país en el mundo" tan seguro y eso hace que "siempre que hay un conflicto o una zona donde no hay seguridad, todo el mundo piensa en venir a España y mucha gente en venir a Aragón". Por lo tanto, "sin seguridad, no hay turismo", ha apuntado.

José Ángel Sanz ha insistido en la importancia de "minimizar la actividad delictiva" además de garantizar la seguridad ciudadana. Es por ello que "hacemos un estudio de los lugares donde más se producen delitos y hacemos dispositivos concretos para evitar que esos delincuentes afecten a la actividad de los turistas que vienen", ha comentado, incidiendo en que la atención ha de ser "rápida y eficaz".

En épocas de mayor turismo, como en verano, se refuerzan las capacidades preventivas y reactivas. "Hacemos un incremento de efectivos destinados a la protección del ciudadano y del viajero, porque la prevención es la primera parte, la más importante probablemente que tenemos que hacer, pero también la capacidad policial", para dar respuesta cuando ya se ha producido el delito, ha aclarado.

Por ejemplo, en el caso de Aragón se aumentan "operativamente nuestras unidades" en los puntos con mayor incidencia turística: Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud y Jaca; así como en los nodos de comunicación, como son las estaciones de tren o autobús.

Ha aludido Sanz a la importancia de la ciberseguridad, ya que en este ámbito se producen numerosas incidencias relacionadas con estafas de alquileres vacacionales o ventas de paquetes turísticos. "Eso produce un trastorno doble, a nivel económico, porque pierdes tu dinero, y cuando te presentas en el punto en donde vas a pasar tus vacaciones y te encuentras que tu reserva de hotel o que tu alquiler vacacional no existe", ha anotado.

PLAN DE TURISMO SEGURO

El Plan Turismo Seguro 2026, impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad, integra prevención, atención al visitante y uso de nuevas tecnologías como la aplicación AlertCops.

Los objetivos concretos de este plan pasan por reforzar la seguridad ciudadana en puntos estratégicos con alta concentración de visitantes, incluyendo enclaves turísticos y tramos del Camino de Santiago, mediante una mayor presencia policial y actuaciones preventivas.

También respaldar al sector turístico con medidas concretas como la formación en seguridad para profesionales, canales directos de comunicación con la Policía Nacional y herramientas de actuación ante posibles incidencias; y promover una cultura de prevención a través de la distribución de información clara y accesible en alojamientos, estaciones, oficinas de turismo y plataformas digitales, adaptada a diferentes idiomas y perfiles de visitantes.

En los últimos años, Aragón se ha consolidado como destino turístico preferente por su localización geográfica, su diversidad paisajística, su patrimonio y su amplia oferta de actividades que la convierten en una comunidad atractiva tanto para el turismo interior como para el internacional.

Este territorio, ha precisado la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, cuenta con unos niveles de criminalidad inferiores a la media nacional y con una tasa de esclarecimiento de infracciones penales más elevada que la media de España.

"Son unos resultados que no son fruto de la casualidad, sino del extraordinario trabajo que desarrollan Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha agregado, para trasladar que un destino turístico de calidad también ha de ofrecer "tranquilidad, confianza y certeza de que, ante cualquier incidencia, existe un servicio público para proteger y atender a quien lo necesite".

Asimismo, ha celebrado que la provincia de Zaragoza "continúa batiendo récords de visitantes y consolidándose como un destino de referencia para el turismo cultural, patrimonio, gastronómico y de congresos".

ALERTCOPS

AlertCops es la aplicación gratuita del Ministerio del Interior que se ha convertido en un recurso clave para reforzar la seguridad de turistas y peregrinos en España.

Esta app permite enviar alertas geolocalizadas directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando una intervención rápida en caso de emergencia. Además, ofrece funciones como el modo Guardián, que permite compartir tu ubicación en tiempo real con personas de confianza, y la opción de emitir señales SOS de forma inmediata con solo pulsar un botón.

Fácil de usar, multilingüe y adaptada a situaciones reales del viajero, AlertCops es una aliada imprescindible para disfrutar del Camino de Santiago y de cualquier destino turístico con mayor tranquilidad y protección.

COMISARÍAS EUROPEAS

Por otro lado, el Proyecto Comisarías Europeas es una iniciativa del Ministerio del Interior que refuerza el Plan Turismo Seguro a través de la cooperación policial internacional.

Este proyecto consiste en la integración de patrullas mixtas formadas por agentes españoles y policías de otros países europeos en destinos turísticos de alta afluencia, como Zaragoza, Huesca o Jaca. El propósito, ha declarado Sanz, es hacer que el turista "se sienta como en casa viendo policiías de su misma nacionalidad".

Hasta la fecha han participado agentes de Francia, Portugal, Italia, Alemania y Países Bajos, seleccionados por sus conocimientos del idioma, la legislación europea y la realidad turística de España.

"En España, a cualquier turista se le puede atender en su idioma, se le puede dar una respuesta, se le puede coger una denuncia o tramitar todo lo que tiene que ver con sus tarjetas de crédito, incluso poner en contacto con sus consulados y resolver prácticamente todos los problemas desde una comisaría de Policía", se ha congratulado Sanz.

ECLIPSE

Este año se da la circunstancia de un acontecimiento especial como es el eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y para el que se espera gran afluencia de visitantes para contemplarlo en la comunidad autónoma, por lo que se ha trabajado en un dispositivo especial para garantizar la seguridad ciudadana.

El jefe de la Delegación Provincial de Participación Ciudadana, Carlos Franco, ha reconocido que este evento supondrá "un tirón muy fuerte" para Aragón y, dada esta magnitud, "todavía queda --unas semanas-- y ya está preparada esa orden de servicio para realizarlo con la mayor seguridad posible".

"En Zaragoza no tenemos ninguno de los puntos de observación que son recomendados, pero sí que tenemos algunos puntos en los que sí que están diciendo los expertos que se puede ver de una manera bastante impresionante lo que va a ser el eclipse", ha dicho Carlos Franco, por lo que "ya se ha dispuesto un dispositivo en el que prácticamente todos los medios van a estar disponibles para que se realice con seguridad".