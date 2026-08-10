La Policía Nacional detiene a dos jóvenes en Zaragoza tras ser sorprendidos robando en varios vehículos

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes como presuntos responsables de varios robos con fuerza en interior de vehículo cometidos durante la madrugada del pasado 8 de agosto en Zaragoza.

Los hechos tuvieron lugar sonre la una de la madrugada en la calle Embarcadero, cuando una policía nacional que se encontraba fuera de servicio observó a dos individuos rompiendo la ventanilla de un vehículo estacionado en la vía pública. La agente alertó inmediatamente al CIMACC 091 y, sin perderlos de vista, fue facilitando a los operadores una descripción detallada de ambos jóvenes, así como información sobre sus movimientos y la dirección que iban tomando.

Gracias a esta comunicación constante, dos indicativos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida a pie, aunque fueron interceptados poco después en las proximidades, concretamente en la calle Del Centro.

Las comprobaciones realizadas por los agentes permitieron localizar un total de tres vehículos afectados. Los autores habrían accedido a su interior mediante la rotura de ventanillas o el forzamiento de las puertas, apoderándose de aquellos objetos que encontraban a su alcance, entre ellos gafas de sol, auriculares y cables USB.

Los detenidos, que acumulan más de una decena de antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia que decretó posteriormente su libertad con cargos.