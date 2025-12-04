La Policía Nacional ejecuta la expulsión de un marroquí por receptar móviles robados que luego vendía

Foto de recurso de un policía nacional - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha ejecutado la expulsión del territorio nacional de un ciudadano de marroquí, que era el responsable de receptar móviles robados que después revendía en España y Marruecos. Este individuo se encontraba interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia y tenía ordenada su expulsión por resolución de devolución de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza de fecha 18 de marzo de 2025.

La detención tuvo lugar el pasado 22 de octubre como presunto autor de un delito de receptación, ya que se hacía con teléfonos móviles arrebatados a sus propietarios mediante hurto o robo con violencia, para proceder luego a su reventa en España y en Marruecos.

Se practicó una diligencia de entrada y registro en su domicilio, recuperándose un total de quince terminales móviles y la mayoría de se devolvieron a sus legítimos propietarios.

Una vez puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia por estos hechos, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza solicitó de la autoridad judicial su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia para proceder a su expulsión de territorio nacional.

Una vez acordada dicha medida cautelar, el extranjero ha permanecido en dicho centro hasta que se ha ejecutado efectivamente la expulsión. Este ciudadano marroquí, que había sido detenido en Zaragoza en dos ocasiones anteriores por receptación y reclamación judicial, no podrá regresar a España en un plazo de tres años.