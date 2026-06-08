La Policía Nacional española y francesa intensifican su cooperación con dispositivos conjuntos en la zona fronteriza

1094343.1.260.149.20260608202623 Archivo - Agente de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional española y de la Policía Nacional francesa refuerzan durante el periodo estival sus dispositivos conjuntos de control y prevención en las zonas fronterizas, en el marco de la cooperación policial existente entre ambos países.

Estos operativos cuentan con la participación de agentes de la Policía Nacional destinados en la Unidad de Controles Móviles de la Comisaría Conjunta de Canfranc-Somport/Urdós, junto con efectivos de la Police aux Frontières (PAF) francesa, procedentes de los servicios de Pau y Toulouse, quienes realizan de forma coordinada controles y actuaciones policiales en ambos lados de la frontera.

Las patrullas conjuntas están permanentemente coordinadas con el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) DE Canfranc, órgano de cooperación hispano-francesa que facilita el intercambio inmediato de información operativa entre las autoridades de ambos países.

La colaboración entre ambos cuerpos policiales permite reforzar la seguridad ciudadana, prevenir actividades delictivas y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos relacionados con la delincuencia transfronteriza, la inmigración irregular y otras amenazas que afectan a ambos países.

Asimismo, estos dispositivos contribuyen a ofrecer una atención más eficaz a los ciudadanos y visitantes que transitan por la zona pirenaica, especialmente durante los periodos de mayor afluencia turística y de celebración de eventos que congregan a un elevado número de personas.

La realización de estas actuaciones constituye una nueva muestra de la estrecha cooperación existente entre España y Francia en materia de seguridad, basada en el intercambio permanente de información, la coordinación operativa y el desarrollo de actuaciones conjuntas dirigidas a combatir el terrorismo, la delincuencia organizada y las distintas formas de criminalidad transnacional.