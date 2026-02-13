La Policía Nacional libera a cuatro víctimas de trata de seres humanos en Zaragoza y detiene a dos explotadores

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido, en el barrio zaragozano de Delicias, a dos personas --un hombres y una mujer-- como supuestos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, coacciones y contra la integridad moral, en una operación que ha logrado liberar a cuatro mujeres extranjeras víctimas de trata.

La investigación, desarrollada por agentes especializados en la lucha contra la trata, se inició en enero tras la detección de dos mujeres extranjeras que presentaban claros indicadores de explotación, ha informado la Policía Nacional.

Tras una entrevista especializada y bajo la protección de identidad reservada, ambas relataron haber sido captadas en su país de origen en una situación de extrema vulnerabilidad económica, donde se les ofreció un supuesto empleo y una oportunidad de comenzar una nueva vida en España.

La organización se encargaba de gestionar el viaje, facilitando billetes de avión y dinero para el desplazamiento. Sin embargo, una vez en España, eran trasladadas a un piso en el barrio de Delicias de Zaragoza, donde les retiraban la documentación y les comunicaban que habían contraído una deuda de 7.000 euros por los gastos del viaje, que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La denominada 'madame' les obligaba a realizar sesiones fotográficas con ropa íntima y a anunciarse en páginas web de contenido sexual. Las víctimas permanecían vigiladas de forma permanente mediante cámaras de seguridad, sin libertad para abandonar la vivienda, elegir clientes o decidir las condiciones de los servicios.

MIEDO Y SOMETIMIENTO

Estas mujeres eran sancionadas económicamente por cualquier queja, lo que incrementaba la deuda, y en ocasiones eran incluso forzadas a consumir sustancias estupefacientes con los clientes y las amenazaban con represalias hacia sus familias y con su supuesta deportación, generando un clima constante de miedo y sometimiento.

Finalmente, lograron recuperar sus pasaportes y abandonar la vivienda sin dinero ni apenas efectos personales. En una situación de absoluta desprotección, acudieron a una entidad social especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, donde recibieron acogida y asesoramiento y las acompañaron a una comisaría para denunciar los hechos.

Además, la investigación permitió detectar la inminente llegada de otras dos mujeres en idénticas circunstancias, estableciendo un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización del piso y la liberación de estas nuevas víctimas.

En este mismo operativo, el pasado 3 de febrero, los agentes detuvieron la mujer que ejercía el control directo sobre ellas y, posteriormente, del segundo implicado en las inmediaciones.

La Policía Nacional ha recordado que la trata de seres humanos es un delito grave que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas, castigado con penas de prisión elevadas. Este tipo de organizaciones se aprovechan de situaciones de necesidad y vulnerabilidad, utilizando el engaño, la deuda y la intimidación como mecanismos de control.

Asimismo, ha reiterado que cualquier información relacionada con posibles situaciones de trata o explotación puede comunicarse de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico 'trata@policia.es', habilitado específicamente para la colaboración ciudadana en este ámbito.