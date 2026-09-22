La Policía Nacional tramita siete sanciones por uso irregular de drones en Aragón este verano

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ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Aérea de la Policía en Aragón han intensificado la vigilancia sobre el uso irregular de drones y ha tramitado durante los meses de julio, agosto y septiembre un total de siete propuestas de sanción relacionadas con vuelos de drones o UAS --aeronaves no tripuladas-- realizados incumpliendo las condiciones y requisitos establecidos por la normativa vigente.

En lo que va de año, la Unidad Aérea de Policía ha recibido 1.602 comunicaciones al Ministerio del Interior por vuelos de UAS en Aragón, operaciones sobre las que desarrolla funciones de control y supervisión administrativa, además de sus cometidos operativos.

Los especialistas policiales disponen de herramientas tecnológicas que permiten la detección remota, identificación, seguimiento y monitorización de aeronaves no tripuladas.

Cuando se detecta un posible vuelo irregular, los agentes pueden desplazarse hasta el lugar desde el que se está realizando para localizar al piloto y comprobar las características del dron, las condiciones del vuelo, la documentación del piloto y del operador y las autorizaciones o comunicaciones necesarias.

Entre las actuaciones realizadas durante estos meses se encuentran vuelos efectuados en espacios sometidos a restricciones por razones de seguridad operacional.

RESTRICCIONES

En Aragón existen diferentes zonas geográficas UAS en las que las operaciones pueden estar prohibidas, restringidas o sujetas a determinadas condiciones, entre ellas las zonas prohibidas y restringidas para la Defensa, la protección de los intereses nacionales o la seguridad pública, espacios aéreos controlados, zonas restringidas por razones de seguridad operacional, restringidas al vuelo fotográfico o por protección medioambiental.

Además, está el Espacio aéreo temporalmente segregado (TSA), un volumen definido de espacio aéreo, normalmente bajo la jurisdicción de una autoridad aeronáutica y temporalmente segregado, de común acuerdo, para uso específico de una actividad aeronáutica, y a través del cual no se puede permitir el tránsito de otro tráfico bajo autorización.

También está el Espacio aéreo temporalmente reservado (TRA), Un volumen definido de espacio aéreo, normalmente bajo la jurisdicción de una autoridad aeronáutica y temporalmente reservado, de común acuerdo, para uso específico de una actividad aeronáutica, y a través del cual se puede permitir el tránsito de otro tráfico bajo autorización, y las zonas Geográficas por la protección de instalaciones e infraestructuras de servicios esenciales.

Incumplir estas limitaciones no supone únicamente exponerse a una posible sanción, ya que la presencia inesperada de un dron puede interferir en el vuelo de helicópteros u otras aeronaves que estén participando en operaciones policiales, emergencias sanitarias, extinción de incendios o dispositivos de búsqueda y rescate.

DERECHO A LA INTIMIDAD

Otra de las actuaciones realizadas durante este periodo estuvo relacionada con el sobrevuelo de una zona privada destinada a actividades deportivas y recreativas, donde podían encontrarse tanto adultos como menores.

Por ello, la Policía Nacional ha recordado que utilizar un dron equipado con cámara no implica únicamente cumplir con la normativa aeronáutica y que su uso debe respetar también la legislación relativa a la protección de datos, el derecho a la intimidad y la propia imagen.

Es muy importante planificar previamente cualquier vuelo y consultar las restricciones existentes en el lugar donde vaya a utilizarse el dron.

Antes de despegar se debe comprobar la información disponible en ENAIRE Drones, asegurarse de cumplir los requisitos de registro y formación correspondientes, respetar las limitaciones existentes en las proximidades de aeródromos, helipuertos y espacios aéreos controlados y realizar las comunicaciones previas al Ministerio del Interior cuando resulten obligatorias.