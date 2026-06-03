El Pórtico del Festival Castillo de Aínsa abre la edición de 2026 con música, poesía y talento joven

La iglesia de Olsón, popularmente conocida como la 'Catedral del Sobrarbe', vuelve a ser escenario de los actos previos del evento con una propuesta escénica en honor a Ana Francisca Abarca de Bolea - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE

AÍNSA (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional Castillo de Aínsa ha comenzado a desplegar la programación de su XXXVI edición con un intenso fin de semana cultural que servirá como antesala de las principales actividades del certamen. Los días 6 y 7 de junio, distintos espacios emblemáticos de Sobrarbe acogerán propuestas que combinan música, poesía, patrimonio y participación ciudadana, manteniendo la filosofía de acercar la cultura a todo el territorio.

La programación previa, agrupada bajo el tradicional Pórtico del Festival, volverá a convertir a la iglesia de Olsón y al Palacio de Congresos de Boltaña en puntos de encuentro para vecinos y visitantes. La iniciativa busca reforzar el vínculo entre el festival y la comarca, apostando por actividades abiertas y accesibles para todos los públicos.

El director del Festival Castillo de Aínsa, Dani Escolano, ha destacado que estas propuestas representan la esencia del certamen. "Queremos que la gente disfrute, participe y sienta el Festival como algo propio desde el minuto uno", ha señalado.

La apertura oficial tendrá lugar el sábado 6 de junio a las 19.00 horas en la iglesia de Olsón, conocida popularmente como la "Catedral del Sobrarbe". Este singular espacio patrimonial albergará una propuesta escénica centrada en la figura de Ana Francisca Abarca de Bolea, considerada una de las voces más relevantes del Aragón del siglo XVII.

La actividad combinará poesía religiosa y profana con música barroca en una puesta en escena diseñada para realzar el valor histórico y artístico del templo. La entrada será libre hasta completar aforo.

OLSÓN SE CONVIERTE EN ESCENARIO DE UN VIAJE MUSICAL AL BARROCO

La representación contará con la participación de la formación Viaggio da Venezia a Amsterdam, integrada por Jesús Martín y Amalia Trigo. Los músicos ofrecerán un repertorio inspirado en la música antigua que acompañará el recorrido literario por la obra de Abarca de Bolea.

La organización confía en que esta propuesta permita acercar al público a una figura fundamental de la literatura aragonesa desde una perspectiva artística y emocional, aprovechando además el atractivo patrimonial de la iglesia de Olsón.

La actividad forma parte de la apuesta del festival por vincular cultura y patrimonio, utilizando espacios históricos como escenarios vivos para la creación artística contemporánea.

La jornada continuará en Aínsa a partir de las 20.30 horas, cuando la carpa del Castillo acogerá una velada musical protagonizada por el artista local Leo Susana y la formación Contracorriente.

Este grupo, heredero del proyecto Ara River Band nacido en Fiscal, está integrado por jóvenes músicos de entre 12 y 15 años y representa una de las principales apuestas del festival por impulsar el talento emergente del territorio.

LA CANTERA MUSICAL TOMA PROTAGONISMO EN SOBRARBE

Durante este encuentro también se presentará oficialmente la programación completa de la XXXVI edición. Escolano ha adelantado que el cartel incluirá importantes novedades y colaboraciones internacionales.

Además, el festival volverá a extender sus actividades por diferentes localidades de Sobrarbe, reforzando su carácter comarcal. Labuerda, Abizanda o Boltaña volverán a formar parte de un recorrido cultural que llevará conciertos, espectáculos y propuestas artísticas a distintos rincones del territorio.

El protagonismo de los jóvenes continuará el domingo 7 de junio con la celebración del III Encuentro de Bandas Infantiles, programado a las 12.00 horas en el Palacio de Congresos de Boltaña.

La iniciativa reunirá a cerca de un centenar de niños y jóvenes procedentes del CEIP El Parque de Huesca, la Escuela de Música de Benissanet, en Tarragona, y el proyecto Jazz for Kids.

El encuentro se plantea como una experiencia educativa y de convivencia que fomenta el aprendizaje compartido, el intercambio cultural y la participación activa de los más jóvenes a través de la música en directo.

CULTURA, PATRIMONIO Y COHESIÓN TERRITORIAL

El alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha subrayado la importancia de combinar la programación cultural con la riqueza patrimonial de la comarca. Según ha indicado, este tipo de iniciativas contribuyen a proyectar el territorio y a fortalecer la vida cultural de los municipios.

Pueyo ha defendido además el papel de la cultura como herramienta de cohesión territorial, capaz de generar espacios de encuentro entre vecinos y visitantes y de dinamizar la actividad social en el medio rural.

Desde la organización consideran que el Pórtico del Festival constituye mucho más que una programación previa, ya que sirve para acercar el certamen a la población local y generar un sentimiento de pertenencia en torno al proyecto cultural.

Con estas primeras actividades, el Festival Castillo de Aínsa inicia el camino hacia una nueva edición marcada por la descentralización cultural, el apoyo al talento emergente y la puesta en valor del patrimonio histórico de Sobrarbe. Música, poesía y convivencia serán los ingredientes de un fin de semana que volverá a situar a la comarca como uno de los principales referentes culturales del Alto Aragón.