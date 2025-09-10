El Portillo y el Centro Goya, entre los asuntos a impulsar en la primera Comisión de Urbanismo del curso en Zaragoza

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza va a impulsar, en el próximo Consejo de Gerencia de Urbanismo y en la Comisión plenaria del ramo, el próximo 15 de septiembre, varias modificaciones urbanísticas para desatascar e impulsar proyectos relativos a los desarrollos de zonas verdes urbanas y equipamientos culturales estratégicos, entre los que destacan el futuro parque del Portillo y el Centro Goya.

Por un lado, en la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, se aprobará de manera definitiva el Estudio de Detalle en la zona de El Portillo.

Este trámite se ha realizado tras el proyecto de urbanización de 32 millones de euros que se promueve en la zona con el impulso del Ayuntamiento de Zaragoza y bajo la gestión de Zaragoza Alta Velocidad, y que proponía rectificaciones en el trazado de los viarios previsto en la ficha del área que contiene el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En términos de superficie, la modificación propuesta supone que 3.472 metros cuadrados de sistema viario pasan a calificarse como zona verde y, como contrapartida, 3.180 metros cuadrados actualmente calificados como zona verde pasan a calificarse como sistema viario. Por lo tanto, "se produce un aumento de 292 metros cuadrados de zona verde y una disminución similar de la superficie viaria", ha apuntado el consejero.

Por un lado, "se ha apreciado la necesidad de generar una mayor superficie peatonal en la zona verde central, de tal modo que se pueda atravesar el parque tanto de forma transversal como longitudinal, sin que esta zona verde central quede atravesada por calles de tráfico rodado", ha explicado Víctor Serrano, para lo que "se incluye como zona verde la conexión prevista en el planeamiento entre Vicente Berdusán y Escrivá de Balaguer, en la zona norte del parque".

Por otro lado, se ha visto la necesidad de desplazar el enlace viario entre Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro más al sur, "al objeto de ampliar la zona verde central generando un espacio libre a modo de plaza frente al hotel Orús de manera que el mismo genera y sirve de fondo de plaza, en lugar de la situación anterior en la que daba frente a un vial perpendicular a su fachada", ha explicado.

En cuanto al sistema viario, "se proponen dos modificaciones dado que es necesario reservar un espacio para la rampa de salida de emergencias de vehículos del túnel ferroviario, y que la continuidad de la alineación de Anselmo Clavé exige calificar como viario una pequeña superficie de 138 metros cuadrados que, con la ordenación actual, reduciría en ese punto la anchura del vial", ha concretado el consejero.

CENTRO GOYA

Además, se llevará a Consejo de Gerencia de Urbanismo la Modificación del PGOU que añada el uso cultural al equipamiento público propiedad del Gobierno de Aragón situado en la plaza del Pilar, en los antiguos juzgados, hasta ahora destinado al uso de servicios propios de la Administración.

"Se ha solicitado esta ampliación de uso con el objetivo de poder implantar en el edificio el futuro Centro Goya, un espacio expositivo destinado en exclusiva a la figura del pintor, dentro de las actuaciones previstas en el Plan Director del Bicentenario del fallecimiento de Goya que ha sido aprobado por el Gobierno de Aragón, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza", ha recordado Serrano, quien ha destacado "la importancia y singularidad de este proyecto en el ámbito cultural y turístico para nuestra ciudad".

El proyecto de licencia ya está presentado a trámite y para su aprobación es preciso ampliar los usos de la parcela de equipamiento para darle cobertura, tal como se ha hecho en otros supuestos.

DISTANCIA INDUSTRIAS INSALUBRES Y PELIGROSAS

Por último, el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha detallado otra modificación asilada del PGOU que se llevará para su aprobación inicial a la comisión plenaria del ramo.

"Se trata de modificar el artículo 6.3.5 relativo a las distancias de las industrias insalubres y peligrosas en suelo no urbanizable. Esta Modificación Aislada TR 24-13 "quiere modificar la redacción de las Normas Urbanísticas del PGOU porque en ellas se pedía una distancia de 2.000 metros para instalaciones molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, pero la nueva legislación sectorial minora esa distancia", ha señalado.

Por ello, "hay que modificar el PGOU para que se apliquen, en cada momento, las distancias que resulten de las distintas legislaciones sectoriales aplicables", ha reseñado Serrano.