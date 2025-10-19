El poryecto Rompepuertas busca jóvenes para animar la cultura zaragozana

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes entre 16 y 21 años, interesados en el arte y la cultura y con ganas de animar la cultura de Zaragoza. Ese es el perfil que busca el proyecto Rompepuertas en su nueva convocatoria, que permanecerá abierta desde este próximo lunes, 20 de octubre, y hasta el 9 de noviembre.

El objetivo es crear un equipo de jóvenes que quieran convertirse en agentes activos en los museos municipales, para crear proyectos culturales y artísticos que los acerquen a otros públicos jóvenes, transformando la forma en que su generación se relaciona con el patrimonio.

El proyecto se desarrollará entre noviembre y junio y los participantes tendrán la oportunidad de formarse con artistas y profesionales vinculados/as a la dinamización cultural, la mediación y la gestión de museos. Las personas seleccionadas recibirán una compensación económica de 500 euros, podrán obtener créditos universitarios, así como invitaciones y descuentos culturales en espacios y eventos municipales.

El programa incluye 30 sesiones formativas, con una duración total de 90 horas --3 horas semanales--, centradas en contenidos sobre historia del arte, patrimonio, comunicación, redes sociales y dinamización sociocultural.

Las sesiones se desarrollarán una tarde a la semana, los martes de 17.00 a 20.00 horas, y a partir de marzo, los jueves en el mismo horario. Además, el programa ofrece la oportunidad de colaborar en la organización de actividades de referencia, como La Noche en Blanco en los Museos Pablo Gargallo y Ruta de Caesaraugusta.

CÓMO INSCRIBIRSE

El plazo de inscripción estará abierto del 20 de octubre al 9 de noviembre a través de la web www.zaragoza.es/rompepuertas. Las personas interesadas deberán completar un breve formulario con sus datos personales, aficiones, experiencias previas y motivaciones, así como una idea inicial de proyecto cultural que les gustaría desarrollar en los museos municipales.

Entre el 10 y el 14 de noviembre se llevará a cabo un proceso de selección presencial mediante dinámicas grupales, en el que se elegirán las nuevas incorporaciones al equipo Rompepuertas 2025-2026. La primera sesión del grupo se celebrará el 18 de noviembre de 2025.

UN LABORATORIO JOVEN DE CULTURA

Rompepuertas nació con el propósito de impulsar la creatividad, la participación y la mirada joven dentro de los museos de Zaragoza. Desde su creación, ha consolidado una comunidad de jóvenes comprometidos con la cultura y el patrimonio, aportando nuevas formas de diálogo, aprendizaje y conexión entre el arte y la ciudadanía. El proyecto fue reconocido en 2022 como Buena práctica por Cultural Heritage in Action, una iniciativa de la Comisión Europea que premia experiencias innovadoras en patrimonio cultural local.

Desde entonces, Rompepuertas se ha consolidado como una referencia en participación juvenil y dinamización cultural en Zaragoza.