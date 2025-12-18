'Postales desde el limbo' pone a la venta más de 1.900 láminas a beneficio de Proyecto Hombre

Acto de presentación de la iniciativa. - DPZ

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.900 obras de arte en tamaño de 13x18 centímetros de creadores como Eva Armisén, Víctor Solanas, Conchita de la Cueva, José Moñú, Lena Danya, Lalo Cruces o Jorge de los Ríos entre otros muchos. Es la propuesta de la XV edición de 'Postales desde el Limbo', iniciativa solidaria a beneficio del Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre que acoge la sala 4º Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza --Calle Coso, 50-- desde este viernes 19 de diciembre hasta el próximo lunes 22.

'Postales desde el Limbo' es una iniciativa de arte solidario en formato postal que nació en 2008 de la mano del Estudio Versus, que trajo la idea de Nueva York, adaptándola a la ciudad de Zaragoza.

"Es una exposición íntima y sobre todo es una exposición solidaria. Llevamos 15 años colaborando con el Centro de Solidaridad y es de las cosas más buenas y más solidarias que podemos hacer", ha destacado la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro.

La iniciativa, ya asentada en la ciudad, consiste en reunir artistas consagrados y emergentes para un fin benéfico. En esta ocasión, las más de 1.900 postales han sido creadas por casi 700 aristas de 27 países diferentes.

"Cuando nos llega la obra, de repente abrir un sobre que viene de Japón o de la India te sorprende. Tenemos artistas realmente impresionantes cuyas obras este viernes salen al precio de 40 euros y que en formato de cuadro las están vendiendo a 600 y 1.000 euros", ha explicado el organizador de la exposición, José Carlos Agüelo.

Las postales llegan también de otros países como Estados Unidos, Argentina, Italia, Francia, Brasil, México... y Aragón sigue siendo la comunidad con mayor participación. Uno de sus representantes más notables es Lalo Cruces, reciente Premio Nacional a la Mejor Obra de Arte Urbano 2025 otorgado por el Grupo Mercado2.

Otros nombres son los de Lena Danya, Claire Desjardins, Juan Dies, Elin Erikson, Carolina Godina, Eugenio Recuenco, Sarah Peguero, Sylvia Pennings, Beatriz Ramo (Naranjalidad), Arantxa Recio (Harsa Pati), Kristin Romberg, Cayotiko, Lalo Cruces, Bran Solo, Anastasia Trusova y Abdul Vas.

Los artistas realizan sus obras de forma altruista, en un soporte que les proporciona la organización en formato postal de 13x18 centímetros. Todas las postales se exponen juntas para su venta a lo largo del fin de semana del 19 al 22 de diciembre en la sala de exposiciones 4º Espacio de la DPZ.

El carácter singular del proyecto reside en que el público no conoce la autoría de cada obra hasta después de realizar la compra. El precio de las postales varía cada día: comienza en 40 euros el viernes y va descendiendo progresivamente hasta alcanzar los 10 euros el lunes, última jornada en la que se rellenan los huecos con postales de ediciones anteriores.

Además, en las dos últimas horas de cada día los precios bajan al del día siguiente. Así, este viernes a las 19.00 horas las láminas pasarán a costar ya 30 euros, el sábado a la misma hora 20 euros y el domingo 10 euros.

UNA CANTIDAD "IMPORTANTE, GENEROSA Y QUE LLEVA MUCHO TRABAJO"

La iniciativa sale adelante gracias a la labor de 70 voluntarios --récord de participación-- que asisten en la sala a los compradores: "Como siempre decimos, esta es la única exposición que se desmonta en el momento que abre la puerta. Porque tú llegas, compras y la postal desaparece", ha detallado Agüelo.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente al Centro de Solidaridad de Zaragoza - Proyecto Hombre. La patrona de la Fundación Centro de Solidaridad - Proyecto Hombre, Pilar Aznar Oro, ha mostrado su agradecimiento a la DPZ por la cesión del 4º Espacio: "Es la que nos facilita que esto se pueda llevar adelante en un espacio tan maravilloso como éste, en el centro de la ciudad, asequible, cercano para todos", ha destacado.

La iniciativa ha permitido recaudar en la súltimas ediciones entre 18.000 euros y 20.000 euros, "una cantidad importante, generosa y que lleva mucho trabajo detrás y que agradecemos profundamente", ha reconocido Aznar, que ha destacado el "peso enorme" que en el día a día de la Fundación, que cuenta con tres dispositivos, dos asistenciales y uno de residencia: "Aunque tenemos conciertos con el Gobierno de Aragón a través de la Consejería de Sanidad, muchas veces no llegan a cubrir todas las necesidades que el centro tiene. Es una colaboración estupenda que ayuda a que nosotros podamos hacer una labor mayor de la que podríamos hacer".

Por ello, ha animado al público a la compra de postales y ha sugerido que si hay alguna empresa que vea interesante la adquisición de una partida de estas postales para decorar sus cestas o regalos navideños, "por supuesto 'Postales desde el limbo' les hacen un precio especial".

La exposición estará abierta de 10.30 horas a 21.00 horas ininterrumpidamente viernes, sábado y domingo y el lunes de 10.00 horas a 13.00 horas.