El PP se abstiene "por responsabilidad" en las modificaciones de crédito para atender a entidades sociales

Publicado 10/04/2019 13:26:26 CET

ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha explicado que los 'populares' se han abstenido "por responsabilidad" en la votación de las modificaciones de crédito para atender poder a las entidades sociales y que dispongan de la convocatoria de ayudas y subvenciones a pesar de no haberse aprobado el presupuesto de 2019.

Para el PP "es inaceptable que en abril no haya presupuesto y los partidos de la izquierda se tendrían que haber puesto de acuerdo para aprobar un presupuesto, pero no han querido", ha manifestado en rueda de prensa.

A su parecer, los grupo del PSOE, CHA y Zaragoza en Común (ZeC) "solo se han puesto a trabajar por rentabilidad política y es una irresponsabilidad que la quinta ciudad de España esté en abril sin los convenios de las entidades sociales para atender el trabajo del tejido social".

La concejal ha arremetido contra la "chapuza de las izquierdas" que ha llevado al Ayuntamiento a que el 10 de abril se tenga que aprobar una modificación de crédito por importe de 23,6 millones de euros "solo para que los partidos de izquierdas pudiesen lavarse la cara ante las entidades sociales".

María Navarro ha abundado en que el PP, "por responsabilidad, no podía dejar solas a las entidades sociales en abril y sin presupuestos para acometer la gran labor que hacen en la sociedad; no podíamos oponernos a que las entidades sociales no tuviesen su presupuesto".

INFRADOTACIONES

La concejal del PP ha considerado que la legislatura acaba como empezó, "con infradotaciones presupuestarias en los servicios públicos", ya que algunas partidas se extraen de la contrata de limpieza y del transporte público.

En este sentido, ha destacado que "no hay que esconder de dónde se detrae porque se quedan infradotadas las partidas de servicios públicos, tal y como dice Intervención". Además ha criticado al PSOE porque al final ha votado las modificaciones de crédito "después de criticarlo y calificar de chapuza la propuesta de ZeC".

Para la concejal del PP, desde los grupos de izquierda se tendría que haber hecho un presupuesto "posible y pactado entre ellos, como han hecho los otros años porque la solución alcanzada es chapucera porque atiende a las entidades sociales, pero afecta a los servicios públicos de la ciudad".

Ha augurado que la gestión para mantener los servicios públicos de calidad "será complicada" porque a futuro, se deja un presupuesto "complejo por las chapuzas y los intereses electorales, que para la izquierda son prioritarios en lugar de ser responsables y hacer un presupuesto para la ciudad".

Navarro ha contado que los votos particulares del PP, que han sido rechazados, eran para atender las entidades sociales olvidadas y detraer el dinero de la compra de vehículos municipales, en lugar de los servicios públicos, y además, remodelar la plaza de los Sitios, que está muy transitada y "precisa de una actuación urgente".

El otro voto particular proponía detraer una partida de Zaragoza-Cultural porque "no es prioritario lavar a la cara a Rivarés". En lugar de dotar con un millón de euros a la sociedad para "tapar el agujero de más de 700.000 euros", el PP ha defendido que se destinara a las entidades sociales.