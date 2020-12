El PP alerta del incumplimiento de las medidas sociales en la estrategia de recuperación

ZARAGOZA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanía del PP en las Cortes de Aragón, Marian Orós, ha opinado que la ausencia de transparencia en la "gestión social" de la pandemia del coronavirus, junto con el incumplimiento de las acciones acordadas por parte del Ejecutivo autonómico, constituyen el resumen de actuación de una consejería --la de Ciudadanía-- que, durante todo este tiempo y en términos generales, se ha visto "ampliamente sobrepasada" por los acontecimientos.

Así, los populares han indicado en una nota de prensa que el Departamento de Ciudadanía, junto con el de Sanidad, es una de las áreas de gestión del Gobierno de Aragón más "sensibles" y "castigadas" durante la pandemia, con la obligación de reinventarse a través de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, y que mantiene el mismo perfil e idénticas carencias diez meses después de decretarse la alerta sanitaria.

"Mover un papel no significa que una acción esté cumplida. Mover un papel es simplemente iniciar un proceso que no sabemos cuánto tardará", ha señalado Orós como ejemplo del "escaso" cumplimiento por parte del Gobierno aragonés de los 22 objetivos y 40 acciones pactadas en junio como respuesta social a la pandemia.

La parlamentaria ha manifestado que buena parte de estas actuaciones, además, carecen de presupuesto en un área donde el refuerzo de la seguridad sanitaria generaría mayor gasto, y otra área de las actuaciones encomendadas corresponde a la aprobación de nueva normativa legal cuyo estado de tramitación "nadie conoce y el Gobierno no concreta".

"Resulta difícil de conocer porque el Departamento de Ciudadanía no ha presentado una evaluación pública, la situación exacta en la que se encuentra cada uno de los compromisos sociales de la Estrategia", ha manifestado Orós, al tiempo que ha pedido al Gobierno de Lambán estandarizar el procedimiento para que los ciudadanos, los partidos políticos y las entidades tengan una información "veraz" en aras a la transparencia y a la obligada rendición de cuentas de la Administración.

Ante la ausencia de pruebas aportadas por dichos departamentos, Orós ha valorado que es "poco creíble" e incluso "imposible" de verificar que el Ejecutivo haya cumplido el 70 por ciento de la Estrategia en todas sus áreas, tal y como indicó en pasado 11 de septiembre.

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICAR

"Hasta la fecha es una declaración de intenciones en la que es imposible verificar o poder hacer un seguimiento de lo que se ha planteado", ha comunicado Orós, añadiendo, "no sé cómo está el pacto de la infancia, no sabemos cómo está el desarrollo de la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad que, por cierto, no tiene presupuesto y por lo tanto tampoco sé muy bien hacia dónde va a ir. Cómo está el plan de infraestructuras de residencias, que es otro de sus compromisos, y así hasta las veintidós".

A lo anterior el PP ha añadido como agravante la inexistencia del respaldo presupuestario obligado para afrontar esos 22 objetivos, al no figurar en las cuentas de 2020 ni tampoco en el proyecto presupuestario de Ejecutivo para el ejercicio de 2021.

"Permanencia de las personas mayores en su entorno natural, de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que en estos presupuestos, a día de hoy, la ayuda a domicilio se congela, la teleasistencia baja, las prestaciones económicas vinculadas al servicio también se congelan y, por tanto, no sé cómo se va a impulsar esto cuando la mayor parte de los hitos que pone en el plan de gobierno no se corresponde a lo que me han contado", ha valorado Orós.

La parlamentaria del PP ha resaltado 2021 como un año "muy importante para los servicios sociales porque va a haber muchas necesidades, muchísimas", y por ello, ha considerado necesario reiterar su oferta de respaldo al Gobierno de Aragón "para mejorar la vida de las personas, sobre todos las más vulnerables", pero que al mismo tiempo "supone decir aquellas cosas que se pueden mejorar o que no se han hecho".