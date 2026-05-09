El PP del Alto Aragón destaca la estabilidad y el impulso inversor del Gobierno de Azcón

El presidente provincial del PP en Huesca, Gerardo Oliván. - PARTIDO POPULAR

HUESCA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huesca, Gerardo Oliván, ha realizado una valoración exhaustiva de los objetivos del nuevo Gobierno de Jorge Azcón y su repercusión en la provincia. Oliván ha destacado que la configuración del Ejecutivo autonómico garantiza la estabilidad y la continuidad de las políticas iniciadas en la anterior legislatura, "que cuentan con el aval de los ciudadanos tras los últimos procesos electorales".

Oliván ha subrayado que esta nueva etapa supone una apuesta decidida por el desarrollo económico y social de la provincia de Huesca, centrada en realidades presupuestarias frente a lo que califica como "bulos" de la oposición.

En el ámbito de la vivienda, han mencionado que ya se han impulsado 3.000 viviendas en Aragón, de las cuales 600 corresponden a la provincia de Huesca. El compromiso actual del Gobierno de Azcón es elevar esa cifra hasta las 4.000 viviendas públicas, dato que Oliván ha contrastado con la gestión del anterior gobierno socialista, que construyó en ocho años únicamente 86 viviendas en todo Aragón.

Respecto a las comunicaciones, el presidente provincial ha anunciado que en los próximos meses se verá culminada la mejora de un tercio de la red de carreteras autonómicas, un avance que se complementa con la puesta en marcha del nuevo mapa concesional de transporte público que ya da servicio a todo el territorio altoaragonés.

En materia de servicios básicos, Oliván ha garantizado que se seguirá trabajando en la reducción de las listas de espera sanitarias y en la libertad de elección de centro educativo, impulsando de forma prioritaria la escolarización en la etapa de cero a tres años.

En sus referencias a la defensa del mundo rural y el sector primario, el dirigente popular ha reafirmado el compromiso popular exigiendo una PAC justa y reforzando la competitividad frente a terceros países. Además, ha señalado que se verá reforzada por una política de baja fiscalidad que incluye nuevas rebajas en el IRPF y la bonificación al 99% de los impuestos de sucesiones y donaciones para el grupo 2.

Asimismo, ha señalado proyectos estratégicos como el Plan Pirineos, que busca diversificar la economía de la montaña más allá de la nieve, la atracción de inversiones tecnológicas como las de Amazon Web Services y la defensa del patrimonio cultural. Sobre este último punto, ha sido tajante al recordar que las pinturas murales de Sijena deben regresar a su lugar de origen en el plazo de un año, cumpliendo así con el dictamen judicial.

"La carta de presentación del PSOE es el colapso de servicios públicos y la difusión de bulos, el nuevo Gobierno de Aragón ofrece datos y presupuestos", ha concluido Gerardo Oliván.