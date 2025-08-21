El PP de Aragón acusa al PSOE de "demagogia" por críticas al cierre de hogares de mayores

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz popular de Bienestar Social y Familia en las Cortes de Aragón, Silvia Casas ha acusado hoy al PSOE de "practicar la mayor de las demagogias hablando de 'arbitrariedad, desigualdad, injusticia y desamparo' hacia las personas mayores" por parte del Gobierno autonómico.

Así ha respondido en rueda de prensa a la parlamentaria socialista Juana Teresa Guilleme, quien ha acusado al Ejecutivo de Jorge Azcóin de "abandonar" a los mayores del medio rural con el cierre en festivos y fines de semana en hogares como el de Ejea de los Caballeros.

"Demagogia fue la del portavoz de la Diputación Provincial de Huesca que hace unos meses se hizo un vídeo en la puerta del Hogar de Huesca para denunciar su cierre, y se encontró con que no cierra ni un día en todo el año", ha recordado, añadiendo que "resulta llamativo que el PSOE pretenda erigirse ahora en defensor de la igualdad cuando fueron ellos quienes generaron esas desigualdades".

Durante sus años de gobierno, los hogares de mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en la provincia de Zaragoza cerraban desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre todos los fines de semana, "todos, salvo uno: el hogar de Ejea de los Caballeros, municipio socialista, que permanecía abierto y contaba con un refuerzo de cuatro personas específicamente contratadas para el verano", ha señalado Casas. "¿Eso no era arbitrariedad? ¿Eso no era desigualdad? ¿Eso no era un agravio comparativo?", ha preguntado la diputada.

A ello ha sumado que el PSOE, "que ahora se llena la boca con palabras como empatía y justicia", fue el que dejó a "miles de personas mayores en el medio rural sin su espacio de convivencia curante todo el verano, salvo en un municipio que gozaba de privilegios", en referencia a la capital de las Cinco Villas.

Casas ha subrayado que el Gobierno de Jorge Azcón "ha cambiado esa realidad con una planificación seria y responsable que garantiza igualdad de derechos para todos los mayores" y que, desde 2024, todos los hogares cuentan con un mes más de apertura, incluidos los fines de semana de junio y septiembre.

UN MODELO SIN "PRIVILEGIOS"

"Con este modelo, ya no hay privilegios para unos pocos, sino igualdad para todos, y la planificación se ha hecho con seriedad y rigor, pensando en las necesidades reales de cada territorio", ha recalcado.

En la provincia de Huesca, los siete hogares abrirán todos los días de 09.00 a 20.00 horas, incluidos fines de semana. En Zaragoza y Teruel, se han planteado propuestas heterogéneas que responden a las circunstancias y recursos de cada hogar, "una fórmula flexible y realista que garantiza el mejor aprovechamiento de los medios disponibles y la atención a las necesidades de cada municipio".

En resumen, "frente a la demagogia y las palabras huecas del PSOE, el Partido Popular responde con hechos: donde antes había cierres, desatención al medio rural y privilegios aun solo pueblo; hoy hay igualdad, ampliación de horarios y atención a todas las personas mayores de nuestro medio rural", ha dicho

"Le decimos al PSOE que menos discursos vacíos y más memoria Porque no hay mayor falta de empatía que cerrar hogares a los mayores en verano, ni mayor injusticia que dar privilegios a unos pocos mientras se discriminaba al resto", ha remarcado.

La diputada del PP ha concluido señalando que "frente a la política del gobierno del Partido Socialista, que gobierna para unos pocos, como vemos cada día en el Gobierno de Sánchez, para sus familiares y amigos, y como y sufríamos aquí en Aragón las dos legislaturas pasadas, ahora tenemos al Ejecutivo del Partido Popular, encabezado por Jorge Azcón que gobierna para todos los aragoneses, vivan donde vivan"

"Un gobierno que trabaja cada día para mejorar las condiciones y los servicios de todos los ciudadanos sin excepción ni favoritismos de ningún tipo", ha finalizado.