El PP Aragón ampliará la cuota cero para nuevos autónomos a 24 meses y promete bonificaciones por baja médica y al IRPF

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha propuesto la ampliación de la cuota cero para nuevos autónomos de 12 a 24 meses y ha garantizado bonificaciones durante dos meses de la cuota por baja médica, así como deducciones autonómicas en el IRPF para los que mantengan su actividad zonas despobladas.

En una rueda de prensa este jueves, 29 de enero, en Zaragoza, Jorge Azcón ha presentado la batería de propuestas del PP para "los superhéroes de nuestra economía", 98.900 en la actualidad en Aragón. "Por desgracia, durante muchos años se han perdido, pero hoy se pierden menos que en el pasado", ha comentado, por lo que "vamos por buen camino".

El objetivo, ha indicado Azcón, es que aumente el número de autónomos emprendedores y "hay que ayudarles". En este sentido, ha recordado que durante esta legislatura, con el PP al frente del Gobierno de Aragón, "nos hemos preocupado de ellos", aludiendo a la puesta en marcha de una Dirección General para Autónomos y para Pymes a través de la cual se ha trabajado en mejorar las condiciones en las que prestan su actividad.

Una de las principales medidas implementadas ha sido la cuota cero para autónomos en el primer año, de la que se han beneficiado casi 900 y ha supuesto un inversión por parte del Gobierno de Aragón de 850.000 euros.

Así, ante la necesidad de impulsar a los autónomos, Jorge Azcón ha anunciado que se ampliará a 24 meses para "beneficiar a aquellos que tienen más dificultades, a aquellos a los que les está costando más poner en marcha su proyecto".

MÁS PROPUESTAS PARA AUTÓNOMOS

Por otro lado, "estamos ayudando a profesionales a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, así cuentan con la ayuda necesaria para poner en marcha un nuevo negocio", ha apuntado el candidato del PP a la Presidencia de Aragón.

Azcón ha comentado que, en estos dos años y medio de gobierno, se ha realizado un censo de negocios que necesitan un nuevo autónomo porque se va a jubilar quien lo regenta. Para ello, se ha desarrollado un Plan de Relevo Generacional "y queremos que siga expandiéndose por todo Aragón".

Además de bonificaciones durante dos meses de la cuota de autónomos en caso de baja médica, porque "también tienen derecho a enfermar", el líder 'popular' ha planteado ventajas en el IRPF a aquellos autónomos que tengan un negocio fundamentalmente en zonas despobladas.

"Es difícil emprender y ser autónomo, pero todavía lo es mucho más en los pueblos pequeños de nuestra comunidad autónoma, en zonas que sufren problemas de despoblación", ha reconocido Jorge Azcón.