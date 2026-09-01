El PP de Aragón anima a la ciudadanía a sumarse a las concentraciones por Ceuta, que "es tan española como Zaragoza"

El presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones del PP en las tres provincias aragonesas han hecho un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a las concentraciones convocadas para este miércoles en solidaridad con Ceuta, que "es tan española como Zaragoza". Las concentraciones serán a las 20.00 horas frente a los ayuntamientos de Huesca, Zaragoza, Teruel o Alcañiz.

Así lo ha trasladado el presidente de los populares zaragozanos, Ramón Celma, quien ha defendido que lo ocurrido en la ciudad autónoma "no puede contemplarse desde Zaragoza con indiferencia ni convertirse simplemente en una noticia que ocupa titulares durante unos días y después desaparece".

Celma ha ido más allá y ha señalado que detrás de esta crisis "hay familias desesperadas, ciudadanos que han sentido miedo e inseguridad, y trabajadores y empresarios preocupados por las consecuencias que esta situación puede tener sobre su futuro".

"Estamos hablando de compatriotas nuestros. De españoles que tienen exactamente el mismo derecho que cualquier ciudadano de Zaragoza, de Aragón o del resto de España a sentirse seguros, protegidos y acompañados por su país", ha subrayado el presidente provincial del PP.

Celma ha advertido de que lo sucedido "no puede reducirse a un problema local de Ceuta" y ha reclamado al Gobierno de España "una respuesta extraordinaria, coordinada y sostenida en el tiempo" para recuperar la normalidad, garantizar la seguridad y proteger a todos los ceutíes.

"Nadie puede pretender que Ceuta afronte sola una situación de esta magnitud. Las fronteras, la inmigración, la seguridad y la defensa de nuestra integridad territorial son responsabilidades del Estado", ha manifestado, remarcando que "cuando una parte de España atraviesa una situación extraordinaria, la respuesta de España también tiene que ser extraordinaria".

NO MIRAR "HACIA OTRO LADO"

Para Celma, "la fortaleza de una nación se demuestra precisamente cuando una parte de ella atraviesa dificultades". "Es entonces cuando tenemos que decidir si miramos hacia otro lado o hacemos nuestro el problema de nuestros compatriotas", ha considerado, a lo que ha añadido que "España no puede acostumbrarse jamás a que haya españoles que se sientan solos dentro de su propia nación".

El líder de los populares zaragozanos ha insistido en que la defensa de Ceuta y Melilla "debe estar por encima de cualquier diferencia política o partidista" y ha reclamado "unidad, responsabilidad y determinación" por parte de todas las instituciones y fuerzas políticas.

"Cuando está en juego la seguridad de nuestros compatriotas y la defensa de nuestro país, España debe hablar con una sola voz. Frente a cualquier intento de poner a prueba nuestra soberanía, hace falta un Estado fuerte, presente y capaz de ejercer plenamente sus responsabilidades", ha reiterado.

Ha reclamado también al Gobierno de España que actúe para recuperar plenamente la normalidad, reforzar la protección de la frontera y aplicar de manera efectiva la legislación española y europea ante las entradas ilegales.

"El Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley, proteger nuestras fronteras y utilizar todos los mecanismos legales a su alcance para recuperar la normalidad", ha agregado: "Los ceutíes necesitan soluciones".

"UN ESTADO SERIO PROTEGE SUS FRONTERAS"

"Un Estado serio protege sus fronteras, hace cumplir la ley y transmite a sus ciudadanos la seguridad de que estará a su lado cuando lo necesiten", ha reiterado, a la vez que ha reconocido "la fortaleza y la serenidad" mostradas por la sociedad ceutí y ha agradecido el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y todos aquellos profesionales que han contribuido a proteger a la población, mantener la seguridad y preservar la convivencia.

Por último, Celma ha hecho un llamamiento expreso tanto a los ciudadanos como a los responsables municipales de toda la provincia para participar en las concentraciones: "Quiero pedir a los alcaldes de todos los partidos que se sumen. Esto no va de izquierdas o de derechas ni de siglas políticas. Va de estar junto a unos españoles que necesitan sentir el respaldo del resto de su país".

"Desde cada pueblo y cada ciudad de la provincia de Zaragoza queremos mandar a Ceuta un mensaje muy claro: no estáis solos. Zaragoza está con vosotros, Aragón está con vosotros y España está con vosotros", ha concluido, confiando en que las concentraciones se conviertan en "una muestra de solidaridad entre españoles y en un grito pacífico para recordar que nuestro país merece ser defendido y que los ceutíes merecen vivir en paz".

DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

Por su parte, el portavoz del PP Teruel, Juan Carlos Cruzado, ha destacado en rueda de prensa que "este llamamiento es una oportunidad para expresar el compromiso conjunto de la sociedad con la integridad territorial de nuestro país".

Además, los populares turolenses han recogido las palabras del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha subrayado que "es la causa de toda España" y ha pedido que las concentraciones sean una expresión de unidad.

La diputada nacional Raquel Clemente ha subrayado la importancia de la protección de las fronteras y la integridad territorial: "Es necesario que el Gobierno de Sánchez que ponga a trabajar de una vez por todas para que los ceutíes puedan recuperar la normalidad lo antes posible y evitar que una situación de estas características vuelva a producirse".

En todo caso, el PP de Teruel ha considerado que este respaldo ciudadano debe ir acompañado de una actuación "firme y eficaz" por parte del Gobierno de España para garantizar la seguridad, reforzar la protección de las fronteras y recuperar la normalidad.

CONVOCATORIA DE LA FEMP

Este miércoles, 2 de septiembre, los ayuntamientos de toda España están llamados a celebrar concentraciones de apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos, en una convocatoria impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su presidenta, María José García Pelayo.

La iniciativa se planteó tras la visita de García-Pelayo a la Ciudad Autónoma y el encuentro mantenido con su presidente, Juan Vivas, en el que ambos abordaron la situación generada a raíz de los graves acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de migrantes cruzaron desde Marruecos hasta la ciudad autónoma, donde permanecen algunos miles.

La convocatoria pretende que los municipios españoles hagan visible su cercanía con los ceutíes y trasladen desde todos los rincones del país un mensaje común de apoyo coincidiendo con el Día de Ceuta.

La FEMP ha sostenido que la situación que atraviesa Ceuta no puede entenderse únicamente como un problema de la Ciudad Autónoma, sino como una cuestión que afecta al conjunto de España y que requiere el respaldo de sus instituciones.

Las concentraciones, previstas a las 20.00 horas ante las puertas de los ayuntamientos de toda España, buscan además reforzar una respuesta de unidad y solidaridad más allá de las diferencias políticas y ofrecer a los ciudadanos "un espacio desde el que mostrar de forma pacífica su apoyo a Ceuta y a quienes están sufriendo directamente las consecuencias de esta situación".