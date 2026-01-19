El PP-Aragón muestra su pesar por el accidente ferroviario y expresa su solidaridad a las familias de los fallecidos

Archivo - Logo del PP en Aragón - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Aragón ha mostrado su pesar por el accidente ferroviario ocurrido a la altura de Adamuz (Córdoba) y ha querido expresar sus condolencias, solidaridad y cariño a las familias de las víctimas y a los heridos de este suceso.

Los populares aragoneses se han mostrado conmovidos por la que ya es una de las peores tragedias de la historia ferroviaria de España. El PP-Aragón ha expresado su agradecimiento a todos los servicios de emergencias y a todos los voluntarios que se encuentran trabajando en el lugar de la tragedia.

Además, desde el grupo parlamentario 'popular' en las Cortes de Aragón se ha solicitado un minuto de silencio en el Palacio de La Aljafería, sede del parlamento autonómico, como señal de dolor y respeto para con las víctimas de esta "terrible" tragedia.