El PP está "en contra del trasvase del Ebro" y mantendrá esa posición en el futuro, según Azcón

1132301.1.260.149.20261109152647 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante su comparecencia de este lunes en el edificio Pignatelli, en la que ha reafirmado el rechazo del Partido Popular al trasvase del Ebro. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reafirmado que el Partido Popular mantiene su rechazo al trasvase del Ebro y ha asegurado que seguirá defendiendo esta postura en el futuro, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, se haya mostrado favorable a la conexión de las cuencas hidrográficas en una entrevista publicada este domingo.

"Creo que la posición del Partido Popular sobre esta cuestión es clara, nítida y definida desde hace muchísimos años. Nosotros estamos en contra del trasvase del Ebro y eso es lo que vamos a seguir defendiendo ahora y en el futuro", ha declarado Azcón este lunes, en respuesta a una pregunta de los medios durante su comparecencia en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, en Zaragoza.

El presidente autonómico ha aludido a la posición expresada por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al señalar que "quedó clara en un titular" publicado en el mismo periódico que ha recogido las declaraciones de Abascal. Con esta respuesta, Azcón ha insistido en que el rechazo al trasvase forma parte de la posición del partido y ha descartado cualquier cambio en la postura que mantiene la formación.

Las declaraciones se producen después de que Abascal haya resumido su propuesta sobre política hídrica en la necesidad de un "Plan Nacional del Agua que contemple la conexión de todas las cuencas", una posición favorable a los trasvases que ha reabierto el debate sobre esta cuestión.

CHUECA REITERA EL RECHAZO DEL PP

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reiterado que la postura del Partido Popular "no es a favor del trasvase" y ha señalado que "habrá que ver cuál es el resultado de las urnas y en qué quedan esas declaraciones" de Abascal. "Ya sabe cuál es la postura del Partido Popular y no es esa", ha zanjado.