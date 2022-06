El PP cree que el Gobierno de Aragón es "incapaz de anticiparse" a la falta de facultativos en el medio rural en verano

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón Ana Marín ha aseverado este miércoles que el Gobierno autonómico es "incapaz de anticiparse" a la falta de facultativos en el medio rural en verano.

"El Gobierno de Aragón vuelve a repetir el error de todos los veranos, es incapaz de anticiparse a los problemas y eso está generando un perjuicio a la sanidad, a los aragoneses y a quienes nos visitan".

Así lo ha manifestado Ana Marín, quien ha señalado que la falta de facultativos en el medio rural es un problema "gravísimo" que el Gobierno de Lambán es "incapaz de solucionar".

"El Gobierno de Aragón vuelve a repetir el error de todos los veranos. Conociendo de antemano la situación, la multiplicación de población en nuestros municipios, es incapaz de adelantarse a la situación, no trabaja para que la falta de profesionales sanitarios impida, por un lado dar una debida atención a los pacientes y, por otro dar un merecido descanso a nuestros profesionales", ha criticado la portavoz de Sanidad del PP.

Marín ha realzado el trabajo de los profesionales, "que se han dejado y se siguen dejando la piel, que doblan turnos, recorren nuestros municipios para cuidar de todos nosotros".

En este sentido, ha indicado que son los propios facultativos quienes están alertando de que "peligra la atención sanitaria en nuestro medio rural y de que, si no se reacciona a tiempo, muchos consultorios locales se verán abocados a cerrar".

Por todo ello, Marín ha lamentado la mala actuación del Gobierno de Lambán y, una vez más, ha pedido al Gobierno "que escuche a los profesionales, porque son ellos los que pueden aportar muchas soluciones. Nosotros les hemos escuchado y por eso hemos presentado una iniciativa en la que, entre otras cosas, pedimos que se convoque en un plazo máximo de siete días, la Mesa Sectorial".

PROPUESTAS DEL PP

La iniciativa de los populares presentada tras escuchar a los profesionales, incluye también la necesidad de avanzar en la estabilidad laboral, algo que los populares llevan meses demandando; retribuciones acordes a la situación; accesibilidad a viviendas en las zonas de difícil cobertura; aumento del abono de la hora de atención continuada, equiparándola a otras Comunidades Autónomas vecinas; y un aumento de los complementos que perciben los profesionales, acomodándolos a la situación actual.

"Si hacemos atractivas nuestras plazas los profesionales vendrán. Si son otras las Comunidades las que las hacen más atractivas, esos profesionales se irán. Es una razón que todos entendemos, todos menos el Gobierno de Aragón", ha explicado Ana Marín.

La portavoz de Sanidad del PP ha expresado: "No podemos permitirnos más cierres de consultorios locales, no podemos permitir más esperas de 14 o 15 días para ser visitados por un facultativo, no podemos permitir que el deterioro de la sanidad en Aragón espante a los turistas o no atienda debidamente a los aragoneses".

"No podemos permitir lo que está ocurriendo y por eso hoy, el PP pone estas medidas encima de la mesa, para solventar en parte este gravísimo problema. Esperemos que el Gobierno de Lambán nos escuche y sea capaz de ofrecer a los aragoneses una sanidad pública digna".

DETERIORO CONTINUADO

En este sentido, Marín ha lamentado "el deterioro continuado" de la sanidad pública, que "está generando la incapacidad de gestión del Gobierno de Lambán".

"Hablamos de los consultorios, de la falta de profesionales, de las ambulancias, de las listas de espera. Ahora el Gobierno de España se plantea retirar la colaboración con la sanidad privada, sin entender que pueden ser complementarias, que donde no llega la sanidad pública puede apoyarse en la privada, porque estamos hablando de la salud y eso debe quedar al margen de cualquier ideología", ha concluido Ana Marín.