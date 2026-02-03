El PP exige a Alegría explicaciones sobre la supuesta implicación del PSOE aragonés en los casos Cerdán y Leire Díez

La senadora del PP Rocío Dívar en la rueda de prensa. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora por Zaragoza del PP Rocío Dívar ha manifestado que "una vez más urge pedir explicaciones a Pilar Alegría y al PSOE. Desde la detención de Santos Cerdán y de la fontanera del PSOE, Leire Díez, todas las investigaciones han apuntado a una trama aragonesa, a la implicación de cargos del PSOE aragonés en este escándalo de corrupción. Ayer conocimos que se están investigando los vínculos del PSOE de Aragón con Forestalia, Pilar Alegría no puede seguir callada".

Dívar, en el transcurso de una rueda de prensa, ha recordado que los medios de comunicación han destapado que la Guardia Civil sospecha que Forestalia contrató a políticos socialistas en distintos ayuntamientos para que autorizaran la construcción de parque eólicos en sus términos municipales. "Unas informaciones que hablan de concejales socialista tanto en Cuevas Labradas en Teruel y Albero Bajo en Huesca contratados por la empresa con el objetivo, presuntamente, de agilizar las licencias".

Dívar ha expuesto que "hemos visto a la UCO entrar en sedes de empresas aragoneses. Hemos visto a la UCO señalar los nexos entre esas empresas y la familia Sumelzo, destacada dirigente socialista y uno de los apoyos fundamentales tanto de Pedro Sánchez como de Pilar Alegría, a la que arropó incluso en ese inicio de campaña en su pueblo. Ahora se publican nombres de concejales socialistas en el territorio a los que utilizaban para agilizar licencias. Sabemos del entramado de compra y venta de sociedades siempre con las empresas de la familia Sumelzo siempre de protagonista. No puede ser", ha afirmado.

Por ello, la senadora popular sostiene que Pilar Alegría no puede callar, debe dar explicaciones porque el hedor de la corrupción y los escándalos del PSOE "se extiende por la federación aragonesa sin que sepamos hasta dónde llega ni a quien salpica".

"No hay escándalo del sanchismo que no haya tenido su réplica en Aragón y que no haya intentado tapar Pilar Alegría. Desde las prostitutas de Abalos y el Parador de Teruel, hasta el acoso a mujeres con Alegría comiendo amigablemente con Paco Salazar, como la trama de mordidas que señala a Santos Cerdán. Esto no se sostiene ni un minuto más, exigimos al PSOE aragonés y a Pilar Alegría explicaciones urgentes y la asunción de responsabilidades políticas", ha finalizado diciendo la senadora popular.