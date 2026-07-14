El PP exige al Gobierno de España celeridad para resolver los concursos de demanda de eléctrica

El portavoz de Economía del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Juan Pablo Artero. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Juan Pablo Artero, ha presentado este martes una iniciativa parlamentaria en la que se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a resolver los concursos con mayor celeridad, ante "la falta de capacidad de gestión" del Gobierno de España para resolver los concursos de demanda eléctrica y su "rechazo" a incluir las propuestas de Aragón en la planificación energética, que "están poniendo en riesgo" el desarrollo de Aragón en un momento de gran importancia para la transformación económica de Aragón.

Así lo ha manifestado el diputado en rueda de prensa, en la que ha indicado la necesidad de aplicar mayor celeridad también en la aprobación de los Planes de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, "donde se tengan en cuanta las necesidades de capacidad de demanda que permitan contar con una red de desarrollo de distribución que nos de garantías para hacer frente a los nuevos retos industriales y de digitalización".

Artero ha señalado que el Gobierno de Aragón ha hecho sus deberes, "se han captado 90.000 millones de euros de inversión que van a transformar nuestra economía, que van a generar empleo y riqueza; pero todo esto está en riesgo porque el Gobierno de Sánchez no cumple con su obligación, además de limitar nuestra capacidad sigue sin cumplir, por eso hemos presentado esta iniciativa".

Por eso, también se va a exigir al Gobierno de España que incluya las propuestas presentadas por Aragón a la planificación, "propuestas que nos permitirían incrementar el consumo en Aragón y harían crecer la actividad económica y el empleo". Artero ha puesto especial hincapié en la línea Mezquita-Platea, "pendiente desde la planificación 2016-2020, casi una década de retraso".

Asimismo, desde el Partido Popular se va a exigir al Gobierno de España dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación del derecho de acceso y conexión a la demanda, evitando que se introduzcan aspectos de arbitrariedad e inseguridad que puedan dar lugar a procesos judiciales que impidan la implantación de proyectos en Aragón. Por último, Artero ha incidido en la necesidad de que el Gobierno central considere que la declaración de un Proyecto como Interés General de Aragón (PIGA) suponga la consideración de elegible como proyecto de inversión estratégico.