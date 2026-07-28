El PP exige en Zaragoza condenar la "corrupción" del PSOE: "La decencia pública no puede depender del carné político"

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ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido al PSOE que se pronuncie "con claridad, sin ambigüedades ni excusas" sobre los hechos de "corrupción" que se investigan en relación con esta formación política, el Gobierno de España y el entorno de Pedro Sánchez, porque, tal y como ha argumentado el portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alfonso Mendoza, "la decencia pública no puede depender del carné político del corrupto".

Los 'populares' han llevado una moción a la sesión plenaria celebrada este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha defendido Alfonso Mendoza, en la que también instan a los socialistas "abandonar el doble rasero que viene aplicando" y condenar "de una vez por todas la corrupción que afecta a su partido, por el grave daño que está causando a la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones".

Mendoza ha reprochado al PSOE que cuando "la corrupción afecta a los otros exige dimisiones antes de que termine el telediario o piden comparecencias para tapar su más absoluto fracaso en el Debate del estado de la Ciudad", mientras que cuando afecta al PSOE "piden prudencia infinita, atacan al juez, cuestionan a la Guardia Civil o, como vienen haciendo en este salón de plenos, miran hacia otro lado".

"El problema ya no es solo Pedro Sánchez, el problema es todo el ecosistema político que lo sostiene, sus ministros, su partido, sus socios", ha subrayado Mendoza, quien ha criticado el "doble rasero" del PSOE. También ha cargado contra ZeC: "No basta con poner cara de disgusto. Si ustedes siguen sosteniendo al Gobierno, son cooperadores necesarios de esta degradación".

Por todo ello, Mendoza ha requerido "una condena clara, sin matices, sin excusas, sin esconderse detrás de comunicados ni peticiones de comparecencias vacías" a la situación del PSOE y ha lanzado un mensaje al grupo municipal socialista en el Ayuntamiento: "Tienen una oportunidad para demostrar que representan a Zaragoza y no a Ferraz. ¿Deben condenar la corrupción de su partido o quedarán retratados por su silencio?".

LUZ VERDE

La moción ha quedado aprobada con 18 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones. Desde el PSOE, Alfonso Gómez ha presentado una transaccional 'in voce' para "condenar con rotundidad todos los casos de corrupción política, afecten al partido que afecten, así como la violencia política manifestada en expresiones injuriosas y también las acusaciones de presuntos fraudes electorales sin fundamento".

No ha sido aceptada en sustitución, por lo que los socialistas se han opuesto a la moción de los 'populares', dado que "no vamos a entrar en ese juego vergonzoso, lamentable y que una vez más abunda en el deterioro de la imagen y del prestigio de las instituciones públicas", ha expresado Gómez.

Por parte de Vox, su portavoz Eva Torres ha cargado contra PP y PSOE "por romper sistemáticamente los acuerdos alcanzados en la Junta de Portavoces", ya que se había pactado una sesión plenaria sin comparecencias ni mociones sorpresa.

Sin embargo, ha continuado, la portavoz socialista "forzó una comparecencia saltándose las normas del acuerdo, lo que provocó la reacción del Partido Popular. En un arranque entre una actitud infantil y prepotente, el PP decidió meter una moción en el último minuto del último día de plazo, impidiendo al resto de partidos de la oposición ejercer su derecho al debate con garantías".

"Al menos dejen que elijamos nosotros dónde queremos perderlo, porque nos presentamos allí a votar y la mayoría de las veces ni sabemos lo que votamos. Al Partido Popular solamente le sirve para ver si alguna moción se le va a caer y correr a brazos de la tránsfuga para asegurarse el voto y punto pelota", ha pronunciado Torres.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, se ha mostrado "en contra de la corrupción" y ha acusado al PP de "hipocresía e irresponsabilidad" por presentar esta moción en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, dado que "son uno de los partidos más corruptos de Europa y vienen aquí a dar clases a los demás".

"La mejor política contra la corrupción es fortalecer lo público. Cuanto más débiles son las instituciones y cuanto más débil es lo público, más espacio hay para los privilegios, para los intereses privados y para quienes hacen negocio con aquello que debería ser un derecho", ha concluido Tomás.

Por último, la concejal no adscrita, María Luisa Gaspar, ha reconocido que los casos que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno de España son "de una gravedad intolerable" y ha pedido "construir un frente contra Sánchez, pero no solamente desde la oposición", sino que desde su partido deberían "ayudar", apelando al PSOE "decente" del pasado.

MOCIÓN

El texto de la moción presentada por el PP argumenta que el "curso judicial que ahora concluye ha estado marcado por la sucesión de resoluciones judiciales e investigaciones que afectan al Partido Socialista, a antiguos altos cargos del Gobierno y al entorno personal y familiar del presidente del Gobierno, generando una profunda preocupación social por el deterioro de la confianza en las instituciones".

Recuerda que en el pasado mes de junio, "el Tribunal Supremo condenó al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por liderar una organización criminal y por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, así como a su exasesor Koldo García a 19 años y 8 meses de prisión por los mismos hechos".

"Apenas unas semanas después, el 14 de julio, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, al considerar acreditado que la creación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz fue diseñada para favorecer su contratación".

A estas condenas ya firmes se suman diversas investigaciones judiciales en curso, agrega, entre ellas la instrucción seguida contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la que los últimos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúan a empresas con conexión aragonesa entre los flujos económicos investigados en tomo a la sociedad Servinabar y describen operaciones patrimoniales presuntamente vinculadas a la trama; y el procedimiento judicial seguido contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

"Y en estas semanas se van a producir nuevas declaraciones judiciales de investigados y testigos en el caso Plus Ultra y en el caso Koldo, entre ellos Julio Martínez Martínez y Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos", añade.