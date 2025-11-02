El PP lamenta el "insólito cinismo" de la crítica socialista por la inauguración de la lína de transporte de Monegros

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) - El PP altoaragonés ha mostrado su rechazo a las críticas del PSOE monegrino por la inauguración que llevará a cabo este lunes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, de la línea pública de transporte en la comarca, dependiente de la Administración aragonesa, y ha defendido el impulso que el Ejecutivo de Azcón está dando al transporte público de viajeros frente a la inacción de ocho años del PSOE aragonés y el cierre de hasta 51 paradas que contempla el Ejecutivo central.

El servicio que se pone en funcionamiento este lunes se integra en el mapa concesional de transporte de viajeros por carretera en Aragón, que fue diseñado por el anterior gobierno socialista, pero no llegó a ponerse en marcha.

"En ocho años no se atrevieron o no fueron capaces de activarlo --señala el portavoz de Fomento del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Romero--, y ahora critican que el actual Gobierno de Jorge Azcón lo haya hecho por responsabilidad institucional y pensando en los ciudadanos, no en el sesgo político".

Los populares critican a la socialista Lorena Canales, secretaria general del PSOE de Sariñena y diputada socialista en las Cortes de Aragón, ante lo que consideran una muestra de "insólito cinismo".

El PP argumenta que, mientras el Gobierno de Aragón está ampliando el servicio público de transporte de viajeros, duplicando las frecuencias e incluyendo a todas las poblaciones de más de 10 habitantes en el nuevo mapa concesional autonómico, el mapa concesional del Estado, impulsado por el gobierno socialista, prevé suprimir paradas en la propia Comarca de Monegros, como las de Peñalba o Castejón de Monegros.

El PSOE, de hecho, prevé el cierre de hasta 51 paradas en la provincia. Romero incide además en las "tramposas" críticas de Lorena Canales por el estado de las carreteras.

"No se pueden tergiversar los hechos objetivos --sostiene el diputado popular--, porque la situación de deterioro que hoy denuncian es fruto de la falta de inversión y mantenimiento durante los años de gestión socialista.

En sus 8 años de gobierno se dejaron de invertir 100 millones de euros en las carreteras de la red autonómica. En solo dos años, el actual Gobierno ha acometido obras de mejora y refuerzo en múltiples tramos de la red autonómica, precisamente en las vías que el PSOE dejó en el abandono y la parálisis absoluta".

Antonio Romero subraya que "el PSOE debería dejar de engañar a los vecinos del medio rural y asumir de una vez su responsabilidad. Si las carreteras están mal y el mapa concesional sin actualizar, es porque el gobierno del PSOE no hizo su trabajo. Hoy, gracias al compromiso del Gobierno de Aragón, ese trabajo se está haciendo con hechos, no con titulares. El socialismo de Huesca parece enrabietarse siempre que Aragón avanza", concluye el diputado popular.