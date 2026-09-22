El PP lleva a las Cortes de Aragón una reprobación a Urtasun por sus declaraciones sobre la sentencia de Sijena

La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Elena Allué, en rueda de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha presentado una iniciativa, que llevará al próximo pleno del Parlamento autonómico, en la que pide la reprobación al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras sus últimas declaraciones en las que se refería a la sentencia firme sobre las pinturas de Sijena.

En una rueda de prensa este martes, Allué ha afeado al PSOE aragonés su silencio ante "este ataque a los jueces y a los intereses de los aragoneses, recogidos en sentencia judicial, un silencio que les hace cómplices y consentidores de unas declaraciones lamentables".

La diputada 'popular', que ha afirmado que el ministro debería haber sido cesado, sostiene que "es incompatible con su cargo de ministro actuar como portavoz de quienes pretenden incumplir una resolución judicial", y lo hace, además, "intentando desacreditar la capacidad de Aragón para preservar su patrimonio, anteponiendo sus afinidades políticas y atacando la independencia judicial".

"Ya basta de dilaciones, de saltarse a la torera las sentencias firmes de un tribunal, de no respetar la justicia y de provocaciones y excusas fabricadas para evitar lo inevitable: que las pinturas de Sijena vuelvan a su lugar de origen, que es Aragón", ha expresado.

Elena Allué ha rechazado la deriva "totalitaria" del Gobierno de Pedro Sánchez, "inmerso día sí y día también en atacar a los jueces cada vez que se dicta una sentencia que no es de su gusto o de su interés". Asimismo, ha recordado a Urtasun que es ministro de todos los españoles, "también de los aragoneses que han recuperado en los juzgados lo que les fue arrebatado".

"Ha decidido defender los intereses de quien retiene lo que no le corresponde convirtiéndose en abogado político de la Generalitat. Aquí hay una sentencia firme y se debe respetar y ejecutar", ha lamentado Allué.

Por todo ello, la iniciativa presentada por el Partido Popular volverá a exigir al Gobierno de España, a la Generalitat y al MNAC el cumplimiento íntegro, inmediato y sin nuevas dilaciones de la sentencia firme que ordena la devolución de las pinturas de Sijena en los plazos establecidos.