El PP llevará a las Cortes el reconocimiento del Ernest Lluch como hospital universitario

Fernando Ledesma y José Manuel Aranda. - PARTIDO POPULAR

CALATAYUD (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha anunciado este viernes en Calatayud que los populares llevarán a las Cortes el reconocimiento del Hospital Ernest Lluch como hospital universitario. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la puerta del centro en la que ha estado acompañado por el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda.

Ledesma ha afirmado que se va a instar al Gobierno de Aragón a impulsar los trámites y actuaciones necesarias para obtener dicho reconocimiento y ha destacado que la conversión en hospital universitario "reforzará la docencia, la investigación y la capacidad de atracción y retención de profesionales".

El portavoz de Sanidad del PP ha puesto de manifiesto que este próximo curso iniciarán sus estudios en Medicina 410 nuevos estudiantes tras la ampliación de plazas impulsada por el Gobierno de Aragón, "estudiantes que necesitarán completar su formación en un hospital y el Ernest Lluch es un magnífico centro".

El diputado popular ha recordado que el Ernest Lluch constituye un elemento esencial de la red sanitaria pública de Aragón, prestando asistencia a una amplia población de referencia y desempeñando un papel estratégico en la vertebración territorial de los servicios sanitarios. "La evolución del sistema sanitario hace necesario impulsar medidas que refuercen la capacidad de los hospitales para atraer, formar y retener profesionales altamente cualificados. En este contexto, la condición de hospital universitario representa un avance estratégico al integrar de manera más estrecha la asistencia sanitaria, la docencia y la investigación", ha afirmado Ledesma.

Para el parlamentario popular, esta medida, además de reforzar el papel investigador del hospital, servirá también para captar y fidelizar a más profesionales. "Los profesionales sanitarios valoran cada vez más la posibilidad de desarrollar una carrera profesional que combine la práctica clínica con la actividad docente e investigadora. La participación en la formación de futuros profesionales y el desarrollo de proyectos de investigación incrementan el atractivo de los centros sanitarios y favorecen la captación y fidelización de talento", ha concluido Ledesma.

Por su parte, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha destacado las importantes inversiones que se están acometiendo en el centro, con la reforma de las Urgencias y la construcción de un Helipuerto como hitos esenciales para el desarrollo y la mejora de la asistencia en este centro sanitario.