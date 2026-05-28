El PP llevará a las Cortes la reprobación del socialista Jorge Pastor por "mentir" sobre la climatización del Pignatelli

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, en rueda de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha anunciado que el Grupo Parlamentario del PP presentará una iniciativa para reprobar al diputado socialista Jorge Pastor por "mentir" con respecto a la climatización del Edificio Pignatelli y negarse a rectificar en el Pleno de las Cortes y pedir disculpas.

"Pastor mintió y no fue simple demagogia, fue usar a niños, intentar confundir a las familias y todo en beneficio propio. Esto es intolerable, el PSOE, enfangado en tramas de corrupción, ha hecho de la mentira una herramienta política y aquí, en estas Cortes de Aragón no se lo vamos a consentir", ha afirmado Ana Marín este jueves en rueda de prensa.

La parlamentaria 'popular' ha recordado "la realidad documental y jurídica que desmonta de manera incontestable el relato que ha intentado construir el PSOE de Aragón".

Tal y como consta en la Orden del consejero de Hacienda y Administración Pública de fecha 20 de marzo de 2023, fue el anterior Ejecutivo, presidido por el PSOE, quien aprobó el inicio de expediente de contratación para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de rehabilitación energética y funcional del Edificio Pignatelli.

Después, mediante Orden de 1 de junio de 2023, el propio Gobierno socialista aprobó el gasto y el expediente de contratación, financiado con fondos europeos Next Generation. Asimismo, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón de fecha 26 de mayo de 2023 aprobó expresamente el gasto y su distribución plurianual.

"Según la línea argumental que mantiene el señor Pastor fue el PSOE, fue su partido, quien decidió poner aire acondicionado en los despachos del Pignatelli en lugar de en los colegios. Eso es demagogia barata", ha lamentado Ana Marín.

Por todo ello, la portavoz del PP en el Parlamento autonómico ha explicado que ante la negativa de Pastor a rectificar y pedir disculpas, el PP va a llevar su reprobación al Pleno de las Cortes, a la vez que se reprueba su negativa a rectificar dichas afirmaciones a pesar de la existencia de documentación oficial que acredita que el expediente, la aprobación del gasto y la adjudicación de las obras fueron acordados por el Ejecutivo socialista presidido por Javier Lambán.

USO PARTIDISTA DE LA EDUCACIÓN

La portavoz 'popular' ha rechazado la actitud de Jorge Pastor, "alumno aventajado de Pilar Alegría", que está tratando de usar la educación con fines partidistas, dándole igual el tema del que se trate.

Así, ha mostrado su sorpresa ante la negativa del PSOE ha aceptar hoy una enmienda para instar al Gobierno de Aragón a evaluar la necesidad de contar con una normativa específica con protocolos claros de actuación que regule el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares -incluidas aquellas que se realicen fuera del centro y en el extranjero- en las que participe el profesorado.

Para el PP, lo que queda claro es que el PSOE prefiere mentir, enfangar y usar a la comunidad educativa a llegar a acuerdos y mejorar las cosas.