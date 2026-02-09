El PP mantiene las principales ciudades, el PSOE sólo retiene Ejea y recupera Caspe y Vox logra varios 'sorpasos'

Aragoneses votan en un colegio electoral, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jorge Azcón ha vuelto a ser la fuerza más votada en la mayoría de las principales ciudades de Aragón, aunque sufriendo un importante retroceso en muchas de ellas, al igual que el PSOE, que únicamente retiene por poco su principal feudo en la Comunidad, Ejea de los Caballeros, cuna del expresidente Javier Lambán, aunque se ha desplomado más de 12 puntos, y ha logrado arrebatar al PP Caspe, una de las múltiples localidades que giró a la derecha en 2023.

En el resto de municipios de más de 10.000 habitantes, al igual que en las tres capitales, los populares se mantienen como los más votados, al igual que en las autonómicas de mayo de 2023, aunque en todas ceden espacio a Vox, que incluso supera el 20% en varias de ellas y "sorpasa" al PSOE en algunas.

Especialmente llamativo es el caso de Ejea de los Caballeros, bastión de la izquierda aragonesa y gobernada por la líder de los socialistas zaragozanos, Teresa Ladrero, donde Pilar Alegría se ha dejado más de 12 puntos hasta un 30,76%, reduciendo la distancia con el PP de los 17 puntos en los anteriores comicios a tres y medio este 8 de febrero. Un descenso del que apenas se benefician los populares, pero sí Vox, que se dispara hasta un 21,02% en la cuna del 'lambanismo'.

La única localidad en la que se ha producido un cambio en el partido ganador es Caspe (Zaragoza), donde el PSOE ha pasado de perder por seis puntos a ganar, aunque haya sido por escasos 13 votos de diferencia. Esto no se ha producido por un crecimiento propio, sino porque el PP se ha desplomado más de ocho puntos y Vox ha registrado uno de sus mayores aumentos, de más de 12 puntos hasta un 24,58% --a menos de un centenar de sufragios de los dos primeros-- en un municipio con una elevada población inmigrante. Llama la atención también el descenso de CHA en el municipio caspolino, mientras prácticamente dobla resultados en el resto de Aragón.

También se ha resentido el partido liderado por Pilar Alegría en otro de sus feudos tradicionales, Binéfar (Huesca), punto clave del sector cárnico en Aragón, donde han quedado ocho puntos por debajo de los populares --34,9% y 26,4%--, que también bajan, mientras Vox sube hasta el 18,53%, CHA casi quintuplica resultados --del 1,9% al 9,14%-- e IU-Sumar baja, pero se mantiene por encima del 3%.

EL PP CAE EN SUS PRINCIPALES FEUDOS

En la cuarta ciudad de Aragón, Calatayud, donde históricamente ha ganado el PP con comodidad, lo ha vuelto a hacer, pero dejándose 10,36 puntos y más de mil votos hasta el 35,71%, seguido de un PSOE que baja ligeramente hasta el 23,64% y de un Vox que casi triplica sus resultados --de un 8,77% a un 22,02%, quedándose a poco más de cien sufragios del 'sorpaso'.

El siguiente municipio en población es Utebo, en el área metropolitana de Zaragoza, donde los socialistas han gobernado de forma casi ininterrumpida hasta 2023 y, sin embargo, ahora bajan hasta el tercer lugar, con un 22,12%, seis puntos menos que en la última cita electoral. Los populares vuelven a ganar, pero con menos porcentaje --un 30,27%-- y los de Santiago Abascal escalan hasta el segundo puesto con un 23,66%. Destaca también el crecimiento de CHA, que dobla resultados, en línea con el resto de la Comunidad, hasta un 9,27%.

También en el área metropolitana, pero en la zona sur, de mayor renta per cápita y tendencia más conservadora, el caso de Cuarte de Huerva es parecido pero más favorable al PP, que cosecha un 37,21% y no pierde tantos votos. Aquí Vox también se ha colocado en segundo lugar, con un 24,77%, mientras el PSOE baja hasta el 15,23% y CHA sube hasta el 9,93%. El crecimiento de la derecha se completa con un sorprendente 5,59% de votos para Se Acabó la Fiesta (SALF).

En la provincia de Huesca, el desgaste en buena parte de estas ciudades medias es incluso mayor en el PP que en el PSOE. Es el caso de Monzón, que gobierna con mayoría absoluta el presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver, y donde ha pasado de ganar por 16 puntos a hacerlo por menos de nueve. Aquí los socialistas mantienen la segunda plaza con un 23,73%, pero lo hacen por la mínima, pues Vox crece hasta el 23,36%, uno de los mejores resultados en todo Aragón, y se queda a sólo 28 votos del 'sorpaso'. A gran distancia, les siguen CHA --9,04%-- e IU-Sumar --3,86%--.

En la vecina Barbastro, protagonista de la campaña y la precampaña por las protestas por la situación de su hospital, que da servicio a toda la zona oriental de la provincia, los socialistas no han sido capaces de capitalizar este descontento. Más bien al contrario, ya que se dejan casi siete puntos --bastante más que lo que pierden en el resto del Alto Aragón-- y se quedan con un 24,84%. El PP sigue en primer lugar con más de un 32% y Vox sube, pero algo menos, hasta el 21,79%. CHA también dobla y se anota un 10,38%.

Más igualado ha estado el escrutinio en la segunda ciudad de la provincia de Teruel, Alcañiz, donde PP, PSOE y Vox han estado en menos de cinco puntos, con los de Azcón bajando casi siete puntos hasta el 28,18%, Alegría dejándose poco más de dos puntos hasta el 24,54% y Vox firmando uno de los crecimientos más grandes de Aragón al pasar de un 9,14% a un 23,3%. Teruel Existe se ha resentido y ha bajado del 10% y CHA, al igual que en el resto de esta provincia, no ha sido capaz de capitalizar tanto apoyo y se ha quedado en un 3,85%.

De vuelta a la provincia de Huesca, Fraga, antiguo feudo socialista con una importante población migrante que hace más de una década viró al PP, es otro de los puntos en los que se ha producido un 'sorpaso' de la candidatura liderada por Alejandro Nolasco. Sin embargo, los populares han ganado con bastante claridad --35,83%--, frente a un 23,8% de Vox y un 23,75% del PSOE, que pierde menos que en otras zonas, pero no es suficiente para no ceder la segunda plaza. Los partidos minoritarios apenas han logrado apoyos en la localidad fragatina.

También en el Alto Aragón, la ciudad más poblada del Pirineo, Jaca, sigue en líneas generales las tendencias de la Comunidad, si bien con alguna particularidad ya que, pese a que los populares retienen la victoria con un 30,16%, los socialistas ganan medio punto hasta el 25,43%, mientras que el crecimiento de Vox en la capital de La Jacetania es algo menor, hasta el 17,37%, y CHA firma uno de sus mejores resultados en Aragón, un 14,24%, aunque en este caso ya partían por encima del 10%. Este es otro de los pocos municipios donde el partido de Alvise Pérez ha superado el 3%.

Con algo menos de 10.000 habitantes, pero un importante peso político y demográfico en las comarcas pirenaicas, Sabiñánigo, epicentro industrial de la zona y tradicional bastión del PSOE, no ha sufrido ningún cambio, si bien populares y socialistas han quedado en un pañuelo --29,88% y 29,44%, a escasos 17 votos--. Los de Santiago Abascal han conseguido bastantes menos apoyos que en el resto de Aragón --un 14,54%-- y CHA, que ya cosecha habitualmente buenos resultados en esta zona del Pirineo, ha apuntado un 12,06%. También por encima de la media han estado IU-Sumar --4,05%-- y Aragón Existe --3,16%--.

En el caso de Tarazona, en la provincia de Zaragoza, el bipartidismo, aunque se han dejado en torno a seis puntos cada uno, ha sido capaz de resistir mejor que en otros puntos, con un PP con un 34,9%, un PSOE con el 26,3%, Vox, que venía de un resultado bastante bajo y sube hasta el 18,53% y CHA e IU-Sumar obteniendo buenos resultados --9,13% y 3,4%, respectivamente--. Otro de los resultados más llamativos es la evolución de Podemos, que ha pasado de un 8,65% --la anterior líder, Maru Díaz, procedía de la localidad turiasonense-- a un exiguo 0,9%, con una pérdida de más de 400 sufragios de los 467 que sumó en la última cita electoral.

