PP y PAR suscriben un acuerdo de colaboración para apoyar la "única alternativa" al actual Gobierno de España

Archivo - El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, y el diputado electo del PAR en las Cortes de Aragón en 2023, Alberto Izquierdo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés (PAR) y el PP en Aragón han rubricado el acuerdo de colaboración entre ambas formaciones para la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de "apoyar la imprescindible y única alternativa para cambiar el actual Gobierno de España".

El acuerdo se ha suscrito este lunes por los secretarios generales del Partido Aragonés (PAR), y el Partido Popular de Aragón, Ana Alós y Francisco Nasarre, respectivamente.

El texto de cinco puntos recoge que el PAR no concurrirá en solitario a las elecciones generales del 29N y apoyará las candidaturas del PP.

Otro apartado señala que el objetivo es sumar las capacidades experiencia, implantación territorial y respaldo electoral de ambas organizaciones para "fortalecer" la representación de Aragón en las Cortes Generales.

En el tercero se dice que las candidaturas se conforman de común acuerdo, atendiendo a criterios de capacidad, experiencia, representatividad electoral, representación territorial, arraigo y posibilidades de obtener la confianza de los aragoneses.

En cuarto lugar se deja claro que el acuerdo no altera la pertenencia orgánica de los afiliados de cada organización, manteniéndose intactas sus respectivas estructuras y autonomías.

El quinto y último apartado reza que este acuerdo de apoyo constituye un primer paso hacia un marco político "más amplio entre ambas organizaciones permitiendo desarrollar conjuntamente un proyecto político más fuerte, más aragonés y más cercano al territorio, al servicio de Aragón".