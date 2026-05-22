El PP pide un pleno extraordinario en Zaragoza tras la imputación de Zapatero porque la ciudad "no puede ser neutral"

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este viernes su intención de solicitar un pleno extraordinario para exigir responsabilidades ante la insostenible "degradación política e institucional" que sufre España tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, argumentando que la capital aragonesa "no puede ser neutral".

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Ángel Lorén, ha afirmado que la ciudad "no puede permanecer impasible ante una trama de corrupción que ya afecta al corazón del Estado": "Zaragoza no puede ser neutral; este pleno será la voz de los ciudadanos que sienten vergüenza por el deterioro de nuestra democracia".

La solicitud del Partido Popular se produce tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. "Es la primera vez desde la Constitución de Cádiz que un expresidente del Gobierno es investigado por hechos de esta magnitud, vinculados a una red que utilizó el Consejo de Ministros para favorecer intereses privados", ha indicado Lorén.

Así, la investigación judicial confirma que la denominada "vía Zapatero" fue el mecanismo determinante para desviar 53 millones de euros de dinero público --destinado originalmente a paliar los efectos de la pandemia-- hacia el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ha precisado el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza.

EXPLICACIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Para el portavoz 'popular', "este uso del dinero de todos los españoles para beneficio de personas vinculadas a la esfera socialista es una "quiebra gravísima de la confianza" que exige explicaciones inmediatas del Gobierno de España.

Desde el PP han señalado que España se enfrenta a "un problema de corrupción estructural que ha inhabilitado moralmente a --el presidente del Gobierno central-- Pedro Sánchez para seguir al frente de la nación", pues "el cerco judicial no se limita a figuras políticas como Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, sino que alcanza al entorno personal más íntimo del presidente, con causas abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, y su hermano, David Sánchez".

Por lo tanto, "cuando un Gobierno pierde la autoridad moral y está rodeado por causas de extrema gravedad, la única salida es devolver la palabra a los españoles", ha defendido el portavoz 'popular', reclamando la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y la convocatoria urgente de elecciones generales por "higiene democrática".

Finalmente, el portavoz 'popular' ha hecho un llamamiento directo a los concejales del PSOE en Zaragoza: "Hoy cada cargo socialista que calle ante estos delitos es cómplice. Los zaragozanos merecen saber si sus representantes defienden la legalidad o prefieren amparar el fango de la corrupción".