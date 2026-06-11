El PP presenta una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos LGTBI

Archivo - Colores arco iris del colectivo LGTBI - Fabian Sommer/dpa - Archivo

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado a la Junta de Portavoces una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos LGTBI, que se conmemora cada 28 de junio, con el objetivo de reafirmar el compromiso de la ciudad con la igualdad, la libertad, la dignidad y el respeto a todas las personas.

La iniciativa toma como referencia la declaración institucional aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que subraya el papel fundamental de las entidades locales en la promoción de entornos seguros, inclusivos y respetuosos con la diversidad.

El texto destaca la importancia de seguir avanzando en la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, así como de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto mutuo y la protección de los derechos humanos. Asimismo, reconoce los avances logrados en España en materia de derechos y libertades, al tiempo que recuerda la necesidad de seguir combatiendo cualquier forma de discriminación, intolerancia o violencia.

La declaración plantea impulsar campañas educativas y de sensibilización para fomentar la convivencia y el respeto a la diversidad, reforzar la atención a las víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia, promover la formación del personal municipal en materia de diversidad sexual y de género y combatir los discursos de odio que puedan derivar en situaciones de discriminación o violencia.

Desde el Partido Popular se considera que los municipios desempeñan un papel esencial en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, garantizando que todas las personas puedan desarrollar libremente su proyecto de vida con independencia de su orientación sexual o identidad de género.

RESPALDO

Con esta propuesta, el grupo municipal del PP busca recabar el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento para que Zaragoza se sume a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos LGTBI desde el consenso institucional y el compromiso con los valores democráticos, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

La declaración también reconoce la labor desarrollada durante décadas por el movimiento asociativo y las organizaciones que han trabajado en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, contribuyendo al avance de una sociedad más libre, plural y respetuosa.

Para el Partido Popular, la dignidad, la libertad y la igualdad deben seguir siendo principios fundamentales que guíen la acción pública y la convivencia en Zaragoza.