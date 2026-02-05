El PP promete rebajas fiscales para familias monoparentales y numerosas en Aragón para "impulsar la natalidad"

1049176.1.260.149.20260205150325 El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, junto a las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj, respectivamente. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha comprometido a ampliar la deducción por nacimiento o adopción en el IRPF hasta los 600 euros e implementar una nueva deducción para familias monoparentales y numerosas en la cuota íntegra autonómica de 300 euros en la categoría general y 600 en la especial, con el objetivo de "impulsar la natalidad" en la comunidad autónoma.

Así lo ha manifestado Azcón este jueves en un acto de la campaña electoral organizado en la sede del PP en Zaragoza en el ha participado en un encuentro con las alcaldesas de las tres capitales de provincia, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj, para hablar de igualdad.

Azcón ha subrayado la apuesta del PP en materia de conciliación: "Hemos puesto en marcha medidas para hacer más fácil la vida a las mujeres donde más lo necesitan, en nuestros pueblos, en el territorio, con casas de la infancia y casas de los mayores. Y es el camino por el que vamos a seguir".

Asimismo, ha garantizado que el PP seguirá "adoptando medidas que piensen en las mujeres, en las familias, en las aragonesas", como la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, que comenzará por los 2 a 3 años y beneficiará a 8.500 niños y niñas.

Otra propuesta del Partido Popular pasa por la fiscalidad. En este caso, Jorge Azcón ha trasladado su intención de rebajar los impuestos a quienes "tienen la valentía de traer un ser humano a este mundo, porque nuestra comunidad autónoma necesita darle un impulso a la natalidad y que las familias aragonesas sigan creciendo".

Por ello, ha anunciado que se ampliará la deducción por nacimiento o adopción hasta los 600 euros y se aplicará una nueva deducción para familias monoparentales y numerosas en la cuota íntegra autonómica de 300 euros en la categoría general y 600 en la especial.

También ha mencionado a un acuerdo entre el INAEM y la Fundación Amasol para que las madres que necesitan encontrar un puesto de trabajo tengan el acompañamiento necesario desde el Gobierno de Aragón y puedan incorporarse al mercado laboral.

"LAS MUJERES MANDAN EN EL PP"

Jorge Azcón ha recalcado que en el Partido Popular "demostramos con hechos" que las mujeres "mandan porque lo valen, por el trabajo que han hecho y porque lo merecen de verdad".

En este punto, se ha referido a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, asegurando que su cargo "no es casualidad", para añadir: "Es mi número dos por la lista de Zaragoza y que nadie tenga la más mínima duda de que va a seguir teniendo un papel central en el próximo Gobierno de Aragón, porque ha hecho un magnífico trabajo y eso acredita que lo va a seguir haciendo durante los próximos cuatro años".

Igualmente, ha elogiado la labor de la consejera de Bienestar Social y Familia y número uno en la candidatura por Huesca, Carmen Susín, de la que ha destacado su "capacidad de trabajo ingente" en estos meses como parte del Ejecutivo autonómico. "Si alguien se ha dejado la piel para mejorar la calidad de vida de los aragoneses que más necesitan la ayuda del Gobierno de Aragón ha sido ella y, evidentemente, seguirá siendo consejera", ha observado Azcón.

Respecto a la provincia de Teruel, se ha referido a su número uno en la lista y diputada en las Cortes de Aragón durante esta legislatura, Silvia Casas, a la que ha aplaudido su trabajo en el Parlamento autonómico. "Ha hecho una campaña atípica porque ha sido madre, pero posiblemente sea de la que más orgullosos nos sintamos".

Se ha dirigido a las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel: "No hay ninguna otra comunidad autónoma en la que todas --las de las capitales de provincia-- sean mujeres y están haciendo un magnífico trabajo".

Por último, ha hablado de la expresidenta de Aragón y exalcaldesa de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi: "La única política en todo nuestro país que puede presentar un currículum en el que ha sido alcaldesa de Zaragoza, en el que ha sido presidenta de la Comunidad Autónoma y presidenta del Congreso de los Diputados".

"No hizo falta que se aprobara ningún tipo de normativa. Cuando no había ningún tipo de ley que hiciera que se tuviera que poner mujeres en puestos de salida, Luisa Fernanda Rudi ocupó los más altos puestos de representación del Partido Popular y luego en las instituciones que ha habido en la historia de nuestra comunidad autónoma", ha aclarado Azcón.

MUJERES Y POLÍTICA

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha intervenido en este encuentro para recalcar que, en su opinión, "las mujeres estamos ocupando puestos de responsabilidad y abriendo el camino a otras mujeres con normalidad, en función de la capacidad y también de las ganas que tengas de trabajar y de dedicarte a tu profesión, haciéndolo compatible a la vez con la vida familiar".

"Necesitamos gobiernos responsables, con medidas como las que impulsa el Gobierno de Aragón con el Partido Popular para que realmente sea más sencillo, porque es un esfuerzo importante, y las deducciones fiscales que se van a impulsar cuando vuelvas a ser presidente son bienvenidas, porque necesitamos motivar a las mujeres, a las familias, para poder hacer ese esfuerzo que obviamente tiene el compaginar y conciliar la vida profesional con la vida familiar", ha expuesto Natalia Chueca.

Por su parte, su homóloga en Huesca, Lorena Orduna, ha asegurado que "frente a los discursos de la izquierda y las mujeres que dicen una cosa y después vemos que hacen otra, estamos las mujeres del PP, que conciliamos, tenemos hijos y puestos de responsabilidad y eso es lo que tenemos que inculcar a nuestros jóvenes y a nuestros niños".

Igualmente, la turolense Emma Buj se ha remontado a 1999, cuando se afilió al Partido Popular y desde entonces "jamás me he sentido mirada por una sola de mis condiciones, que es la de ser mujer, porque en el PP se nos valora a todos, hombres y mujeres, por nuestra valía, capacidad y como personas en su conjunto".

