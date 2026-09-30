PP, PSOE y la concejal no adscrita apoyan la candidatura a Capital Verde Europea 2028

Archivo - Estanque central del parque Grande con flores en primer plano y la escalinata de fondo - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PP, PSOE y la concejal no adscrita ha apoyado una moción del PSOE a la que se ha sumado una enmienda de adición del PP en la que se insta al Gobierno de Zaragoza a reforzar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, recogidas en Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0 con el objetivo de avanzar hacia la neutralidad climática de Zaragoza en 2030 y apoyar y reforzar su candidatura a Capital Verde Europea 2028. El grupo municipal de Vox ha votado en contra y ZeC se ha abstenido.

Zaragoza ha pasado a la final y aspira a ser designada Capital Verde Europea en 2028, una decisión que se tomará en la ciudad portuguesa de Guimarães el próximo 8 de octubre y a la que también concurren Oporto (Portugal), Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia)y Kosice (Eslovaquia).

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha preguntado qué ciudad van a presentar en Portugal: la del dosier o la calle porque se han perdido varios miles de árboles, y hay 5.000 pinos amenazados en los Pinares de Venecia, que plantaron los vecinos hace años.

Elena Tomás ha contado que el PP lleva 7 años con los planes de ZeC en el cajón y no necesita una candidatura, sino ejecutar los planes y "cambiar el aplauso por el decálogo de las entidades, proteger el arbolado maduro, convocar los órganos de participación y un plan de proyección para los Pinares de Venecia". "Queremos ese premio, pero también merecerlo porque una ciudad es verde cuando el arbolado para quien no puede paga el aire acondicionado es suficiente", ha señalado.

CAMBIO CLIMÁTICO

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha dicho que el título de Capital Verde Europea sirve para que "unos cuantos se vayan de congresos, de viajes a países o comilonas, no para reverdecer Zaragoza". Ha recordado que en el cambio del clima intervienen numerosos factores, pero no es partidaria de "convertir el cambio climático en una religión administrativa".

Torres ha asegurado que después de tantas regulaciones lo que se ha conseguido es "empobrecer al ciudadano, sin nada positivo después. "Son sellos para poner en una pared que no sirven para nada más", ha comparado.

El concejal del PSOE, Chema Giral, ha mostrado sorpresa porque Vox "reconozca el cambio climático" y le ha dicho a la alcaldesa, Natalia Chueca, que mayor arbolado baja algún grado la temperatura, aunque "no parece que los parques y jardines estén en muy buenas condiciones", ha observado.

Materiales refractarios al calor es otra petición del PSOE en las construcciones de viviendas, aparte de criticar la plaza San Miguel porque "no es un logro para mitigar el rigor climático".

LOGRO DE TODOS

Giral ha instado a llegar a un acuerdo en las medidas a tomar porque la calidad del aire no tiene ideología. A la alcaldesa, Natalia Chueca, le ha pedido ser valiente porque la ZBE no funciona de facto y aplicar el nivel de contaminación es más restrictivo.

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha contado que si Zaragoza es finalista a Capital Verde Europea en 2028 es porque se ha hecho "muy buen trabajo", como desde 1997 con la campaña de ahorro de agua, que es referente en la Unión Europea; o la Expo 2008 en la que Zaragoza era lider en políticas de sostenibilidad de agua; o el Plan de Infraestructura Verde que hizo ZeC y ahora lo es en políticas medioambientales en una ciudad rodeada de desierto con temperaturas extremas pero que ha sabido adaptarse y con diferentes gobiernos.

Ha instado a "dejar de lado los sectarismos y unirse todos en torno a una candidatura construida, poco a poco, por todos los partidos".