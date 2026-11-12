PP, PSOE y ZeC defienden la legitimidad y los controles del voto por correo

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ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PSOE, que ha contado con el apoyo del PP y ZeC y el rechazo de Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, para defender la plena legitimidad del voto por correo como modalidad legal para el ejercicio del derecho de sufragio, bajo los controles y garantías establecidos en la legislación electoral.

La moción también incluye la confianza y respeto al sistema electoral español y a los procedimientos y garantías establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para asegurar el ejercicio libre secreto y democrático del derecho al voto.

El tercer apartado de los seis reconoce y agradece el trabajo, la profesionalidad y el compromiso de todas las personas que hacen posible el correcto desarrollo de los procesos electorales, especialmente de los empleados públicos, personal de Correos, integrantes de las Juntas Electorales y de la Oficina del Censo Electoral, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ciudadanos que forman parte de las mesas electorales.

La iniciativa rechaza la difusión desde cualquier responsabilidad pública o institucional, de sospechas o dudas sobre la limpieza de los procesos electorales o sobre cualquiera de las modalidades legales de ejercicio del voto cuando no estén sustentadas en hechos objetivos, pruebas o resoluciones de los órganos competentes.

Asimismo, se insta a todos los representantes públicos a actuar con responsabilidad y respeto hacia las reglas democráticas, a la no difusión de bulos ni de informaciones no contrastadas y a preservar la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral.

El último apartado reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con la defensa de la democracia, el pluralismo político, la participación ciudadana y el respeto a las instituciones y procedimientos que garantizan unas elecciones libres y democráticas .

"FIABLE Y GARANTISTA"

El concejal del grupo municipal del PSOE, Chema Giral, ha calificado de "irresponsable y frívolo" las declaraciones del voto por Correo de algunos dirigentes entre los que ha citado a "Feijóo, Abascal, Ayuso y Azcón" para aseverar que es uno del sistemas más garantistas porque el votante se tiene que acreditar tres veces: al pedir la documentación, al recibirla y al depositar el voto, que Correos custodia hasta el día de la votación y se adjunta a la urna antes de abrirla. "Es fiable y garantista" ha remachado.

"Es importante que haya elecciones, pero mas importante es que quien pierda lo acepte", porque si solo se reconoce si se gana se cuestiona el sistema electoral", ha advertido Giral.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás ha criticado que se creen sospechas de duda en el voto por correo con las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, al indicar que a sus hijos les ha dicho que voten de forma presencial. Ha dicho que cuando dudan "no es de Pedro Sánchez, sino de los trabajadores" en este caso de Correos, y ha aseverado que "votar por correo es seguro".

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha asegurado que no se fía del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al recordar el "pufo" en las primarias del PSOE. También se ha referido al caso judicializado de una presunta trama de compra de voto en Melilla en 2023.

Torres ha respaldado a los trabajadores de Correos y ha animado a votar de forma presencial "porque no hay nada más seguro que depositar el voto en la urna".

El consejero municipal de Régimen Interior y Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, le ha dicho a Giral que esperan desde hace cuatro años que el PSOE reconozca que perdió las elecciones generales de 2023.

"Trabajadores de Correos, sí, dirección del PSOE y Pedro Sánchez, no rotundo", ha sentenciado Mendoza. "Es entendible las dudas de Correos sobre sus directivos porque el PSOE ha puesto en entredicho porque Leire Díez, esa chica para todo de los socialistas, está investigada es una causa". También ha aludido a la "urna guardada en un cuarto oscuro de Ferraz", para indicar que ese es el "origen", pero el "calvario" acaba el 29 de noviembre para "mandarles a casa y a muchos a la cárcel".