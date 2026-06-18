El PP reclama al Ministerio el desbloqueo inmediato de las obras de la variante de Sabiñánigo

El portavoz de Fomento del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Romero. - GRUPO PARLAMENTARIO DEL PP

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fomento del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Romero, ha manifestado este jueves que "la variante de Sabiñánigo es un símbolo de la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Una obra ejecutada al 98 por ciento, que debería estar terminada hace tres años, parada desde hace meses porque el Ministerio de Transportes lo ha permitido; además del sobrecoste que acumula que supera los 37 millones de euros".

Romero, que ha presentado una iniciativa para exigir la finalización de las obras que se debatirá en el próximo pleno del Parlamento autonómico, ha calificado de "escandaloso" que el ministro Óscar Puente permita que una obra prácticamente terminada lleve más de seis meses parada mientras miles de aragoneses soportan retenciones, desvíos e inseguridad vial.

"Es el ejemplo perfecto de un ministro que ha perdido el control de sus propias infraestructuras. Nos encontramos ante una situación absolutamente intolerable y vergonzosa que demuestra, una vez más, el abandono al que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está sometiendo a Aragón y, en particular, al Pirineo aragonés", ha afirmado, en el transcurso de una rueda de prensa.

El portavoz popular de Fomento ha recordado que se trata de una infraestructura estratégica para la comunicación entre Zaragoza, Huesca y el Pirineo, fundamental para la seguridad vial, para la actividad económica, para el turismo y para la vertebración territorial de nuestra comunidad. Sin embargo, lo que debía haber sido una solución se ha convertido en un auténtico símbolo de la incompetencia y la improvisación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Romero ha criticado que "la situación actual es absolutamente insostenible, con maquinaria retirada desde finales de 2025, ausencia total de actividad y una obra prácticamente terminada abandonada a su suerte. Mientras tanto, continúan los desvíos provisionales, las retenciones, los problemas de seguridad vial y las molestias para quienes viven, trabajan o visitan el Pirineo".

El diputado popular ha incidido en que "lo están denunciando los empresarios, los comerciantes, el sector turístico, los transportistas, los agricultores y los ayuntamientos. Lo denuncia todo un territorio que se siente ignorado por un ministerio incapaz de ofrecer una solución".

En su opinión, "resulta especialmente preocupante que esta paralización coincida con acontecimientos de enorme relevancia para el Alto Aragón, como la celebración de la Quebrantahuesos el próximo día 20 o el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera del 25 al 28 de junio". En este sentido, ha agregado que "miles de visitantes llegarán a nuestra tierra y lo harán encontrándose una infraestructura inacabada, accesos complicados y una imagen de improvisación que perjudica gravemente al territorio".

Por ello, Romero ha exigido al Ministerio "el desbloqueo inmediato de las obras, la reanudación urgente de los trabajos y un calendario público, cierto y verificable para su finalización". Ha finalizado diciendo que "teclamamos también transparencia absoluta sobre los sobrecostes acumulados y sobre las decisiones que han llevado a esta situación".