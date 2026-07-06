El PP reclama retirar el borrador del Gobierno de España sobre la prestación para cuidar menores enfermedades graves

La portavoz de Desregularización y Bienestar Social, Susana Gaspar, señala que las modificaciones perjudican a las familias, “se trata de cuidar a quienes cuidan no de ponerles más trabas” - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado en las Cortes de Aragón una iniciativa en la que reclama al Gobierno de España la retirada del borrador que modifica la prestación para el cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves al considerar que introduce nuevas trabas administrativas, dificulta el acceso a las ayudas y deja desprotegidas a numerosas familias cuando los pacientes alcanzan determinadas edades.

La portavoz de Desregularización y Bienestar Social del PP en el Parlamento aragonés, Susana Gaspar, ha presentado este lunes, 6 de julio, la propuesta, con la que también solicita abrir un proceso de diálogo con las asociaciones de pacientes y las familias para consensuar una reforma que responda a sus necesidades reales.

"La enfermedad no entiende de calendario, no entiende de fechas, no entiende de edades", ha afirmado Gaspar durante la rueda de prensa, donde ha insistido en que el objetivo debe ser "cuidar a quienes cuidan" y no imponerles nuevas dificultades.

La diputada popular ha asegurado que el borrador presentado por el Ejecutivo central no recoge las demandas que desde hace tiempo trasladan las asociaciones y ha recordado que estas ya han mostrado públicamente su rechazo al texto.

Según ha dicho, además de complicar la gestión administrativa, la propuesta mantiene las limitaciones de acceso a la prestación una vez que la persona enferma alcanza los 23 años, o los 26 si tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65% antes de cumplir los 23.

MANTENER LAS AYUDAS MIENTRAS CONTINÚE LA NECESIDAD DE CUIDADOS

Gaspar ha defendido que la prestación debe mantenerse mientras persista la necesidad de cuidados continuos, con independencia de la edad de la persona enferma.

"La enfermedad continúa cuando estas personas cumplen los 26 años, pero con la legislación vigente y con el borrador presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez las familias quedan desamparadas", ha señalado.

Por ello, iniciativa del Grupo Popular plantea que la futura reforma elimine las limitaciones ligadas a la edad y permita que las familias continúen percibiendo la prestación y manteniendo la reducción de jornada siempre que la situación de dependencia y cuidados permanentes se mantenga.

Asimismo, los populares reclaman que cualquier modificación normativa nazca del consenso con las asociaciones y los afectados, de forma que la nueva regulación atienda las necesidades reales de quienes conviven diariamente con estas enfermedades.

MÁS CORRESPONSABILIDAD Y APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Otro de los aspectos recogidos en la iniciativa es la corresponsabilidad en los cuidados. El PP propone que ambos progenitores puedan acogerse simultáneamente a la reducción de jornada y a la prestación, siempre que la suma de ambas reducciones no supere el 100% de la jornada laboral.

Gaspar ha defendido que esta medida permitiría repartir las responsabilidades familiares y facilitar la conciliación de quienes deben atender de forma permanente a un hijo con cáncer u otra enfermedad grave.

La propuesta también solicita simplificar los trámites administrativos para acceder y mantener la prestación, evitar cualquier recorte económico y garantizar que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional, con independencia de loa comunidad autónoma de residencia.

Gaspar ha reclamado a su vez que la futura regulación elimine las cargas burocráticas que, a su juicio, dificultan tanto el acceso como el mantenimiento de la prestación. De este modo, ha pedido simplificar los procedimientos administrativos para que las familias no tengan que afrontar trámites adicionales en una situación ya marcada por la atención continuada a personas en estas condiciones.

Por ello, la iniciativa registrada por el Grupo Popular insta al Gobierno de España a garantizar una aplicación homogénea de esta prestación en todo el territorio nacional, con el objetivo de evitar diferencias entre comunidades autónomas. "Todos tenemos derecho al acceso a estas ayudas con independencia de dónde vivamos", ha recordado la portavoz popular.

REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS CUIDADORAS

Entre las reivindicaciones incluidas en la iniciativa figura también un refuerzo específico de la protección para los trabajadores autónomos que cuidan de menores con cáncer u otras patologías graves, un colectivo que, según el PP, encuentra mayores dificultades para compatibilizar la actividad profesional con las necesidades asistenciales.

La portavoz popular ha insistido en que las administraciones deben convertirse en un apoyo para estas familias y no en un obstáculo. "Las familias tienen que estar en el centro de las políticas públicas, especialmente aquellas que tienen a su cargo menores o personas que necesitan cuidados constantes", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que las instituciones deben ofrecer "una respuesta real y efectiva" que facilite el día a día de los cuidadores y garantice que ninguna familia pierda una prestación por el simple hecho de que el paciente alcance una determinada edad, cuando la enfermedad y la necesidad de atención continúan siendo las mismas.

La parlamentaria ha insistido en que la propuesta busca corregir una regulación que, a juicio del PP, no responde a la realidad de las familias afectadas. "No deben encontrarse con más trabas o dificultades; al contrario, deben encontrar en las administraciones una mano amiga que facilite su día a día y dé una respuesta real y efectiva a sus necesidades", ha concluido Gaspar, quien ha reiterado que el objetivo de la iniciativa es reforzar la protección de quienes asumen los cuidados de personas con cáncer u otras enfermedades graves.