El PP recuerda a Sánchez los "permanentes agravios" que viene sufriendo la provincia de Huesca bajo su gobierno

La número uno de la lista del PP por la provincia de Huesca a las elecciones del 8F, Carmen Susín, en el centro, este domingo en el Día de la Ribagorza. - PP HUESCA

HUESCA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca, Carmen Susín, ha criticado los "permanentes agravios" y el "abandono" que viene sufriendo la provincia altoaragonesa bajo el gobierno de Pedro Sánchez.

"El presidente solo viene a Huesca a suplicar el voto, pero jamás lo hace para aportar soluciones", ha afirmado Susín.

La candidata popular ha argumentado que "es imposible enumerar todos los desprecios de Sánchez a nuestro territorio", aunque sí ha señalado algunos de los más relevantes: "No viene a Huesca para pedir perdón por la dejadez con el AVE, los incesantes portazos a una línea de cercanías o el incumplimiento de las autovías," ha enumerado Susín.

Sobre estas últimas, la candidata popular ha desglosado los atrasos de décadas que acumulan, la negativa a cofinanciar con el Gobierno de Aragón el tramo pendiente de la autovía A-23 o el nuevo aplazamiento del tramo Fago-Puente la Reina de la A-21 hasta el año 2035.

Además de las autovías, ha recordado la negativa del Gobierno central a actuar en el tramo Castejón de Sos-provincia de Lérida. "Sánchez está frenando sin escrúpulos las comunicaciones que necesita la provincia para su desarrollo", le ha reprochado Susín.

En ese sentido, ha afirmado que "el gran problema de la TCP y las conexiones transfronterizas está aquí, en España, y se llama Pedro Sánchez".

La candidata ha afeado igualmente el "nulo compromiso" del presidente socialista con las infraestructuras hidráulicas en la provincia: "Si Sánchez ha oído hablar alguna vez de la regulación del Gállego o de los embalse s de Montearagón y Almudévar, cosa que dudo o, se ha olvidado", ha lamentado.

En cuanto a modelos de financiación autonómica, la candidata le ha reprochado al presidente del Ejecutivo central haber confeccionado "un traje a medida para el independentismo".

Carmen Susín ha concluido afirmando que "la provincia de Huesca tiene una característica que Pedro Sánchez no soporta: no es vasca ni catalana".