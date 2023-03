El PP replica a Ranera que es la cuarta vez que el PSOE "miente" sobre la línea 2 del tranvía

ZARAGOZA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha contestado a la portavoz y candidata a la Alcaldía del PSOE en el consistorio, Lola Ranera, que es la cuarta vez que los socialistas "mienten" en relación al anuncio de construir la línea 2 del tranvía.

Mendoza ha detallado que es la cuarta vez que el PSOE "miente" sobre este asunto y en concreto se ha referido a los años 2011, 2015, 2019 y este miércoles cuando Ranera ha avanzado que la próxima semana irá a Bruselas para avanzar en la financiación de la línea 2 de este medio de transporte de alta capacidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mendoza ha señalado que la portavoz del PSOE sabe que la primera línea supuso un "agujero económico de decenas de millones de euros que aún se paga y sabe la segunda línea es inviable porque el agujero sería mayor".

Ha argumentado que Ranera "miente" porque "sabe que no se puede hacer y que no se puede pagar y por eso no lo hicieron los socialistas cuando gobernaban".

AFECCIONES

Mendoza ha criticado que Ranera es "incapaz de responder a las preguntas más simples y trata de engañar, cada vez que hay elecciones". Le ha indicado que esta segunda línea costaría más de 300 millones de euros, acabaría con 11 líneas de autobús y habría que talar 700 árboles roble además de cortar el tráfico en las principales avenidas. "El PSOE no explica como se pagaría, por donde discurría y, además, las frecuencias del transporte público se duplicarían en San José y Las Fuentes", ha detallado.

"Para colmo, Ranera dice que va a Bruselas a pedir dinero para un proyecto que no existe, que ha reconocido que no sabe por dónde va a pasar y no sabe lo que va a costar. Es ridículo", ha opinado.

A juicio del portavoz adjunto del PP, Ranera "tomar por tontos a todos y si quiere hacer turismo que lo haga, pero que no ponga excusas baratas".

Ha abundado en que es "importante" que los socialistas "dejen de engañar a la opinión pública después de cuatro años sin propuestas" y les ha instado a que apoyen proyectos "reales" como el nuevo estadio de fútbol, la rehabilitación y construcción de viviendas en los barrios y el autobús eléctrico que "ha puesto a Zaragoza como verdadero referente europeo".