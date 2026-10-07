El PP sitúa las políticas sociales como eje de su programa y promete vincular cada medida a una memoria económica

El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma; la vicesecretaria nacional de Sanidad y Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez; y la directora de Fundación Dfa en Zaragoza, Marta Valencia, durante la visita a las instalaciones de la entidad. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular quiere situar las políticas sociales y la reconstrucción del Estado del bienestar entre los pilares de su proyecto para la próxima legislatura y se compromete a que las medidas que plantee en este ámbito estén respaldadas por una memoria económica y presupuestaria. La vicesecretaria nacional de Sanidad y Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, ha defendido este miércoles, 7 de octubre, que los derechos reconocidos legalmente deben trasladarse "por la vía de los hechos" a la vida de las familias.

Fúnez se ha pronunciado así durante una visita a la Fundación Dfa en Zaragoza, acompañada por el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, dentro de una jornada de trabajo centrada en las políticas sociales y el tercer sector. La visita al centro ha servido para conocer de primera mano sus servicios y mantener posteriormente un encuentro con organizaciones vinculadas a la discapacidad, el autismo, la ELA y las enfermedades raras.

El PP ha elegido Zaragoza como primera parada de una ronda que pretende trasladar a otras comunidades autónomas el mismo modelo de trabajo: reunirse con entidades sociales para incorporar sus necesidades y propuestas al futuro programa electoral. Celma ha destacado el papel de Dfa como "una de las entidades de referencia" de Aragón y ha señalado que el conocimiento de su actividad debe tener reflejo en las medidas que la formación pueda adoptar.

Durante el encuentro, Fúnez ha reivindicado la necesidad de practicar una "escucha activa" antes de diseñar las políticas públicas. A su juicio, las organizaciones del tercer sector no solo representan a colectivos concretos, sino que se han convertido también en prestadoras de servicios y en uno de los pilares del Estado del bienestar.

La dirigente popular ha puesto como ejemplo a Dfa, a la que ha definido como una entidad de referencia en la atención a las personas con discapacidad y sus familias. Entre los aspectos que más ha valorado se encuentra la capacidad de la fundación para acompañar a las personas a lo largo de las distintas etapas de su vida y, especialmente, su apuesta por el empleo como vía para favorecer la autonomía y el ejercicio de los derechos en condiciones de dignidad.

REFORMAR EL ESTADO DEL BIENESTAR

El proyecto del PP pasa, según Fúnez, por "construir y reconstruir el estado del bienestar" y adaptar las políticas públicas a los cambios demográficos. En este sentido, ha situado la reforma del Sistema Nacional de Salud entre las prioridades ante el progresivo envejecimiento de la población.

La vicesecretaria nacional de Políticas Sociales ha advertido de que en los próximos años aproximadamente un tercio de la población española tendrá más de 65 años. Por ello, considera necesario preparar el sistema sanitario para responder tanto a las necesidades actuales como a la presión que generará una población con mayor esperanza de vida.

Junto a la sanidad, el ámbito de los cuidados constituye otro de los ejes que el PP pretende reforzar. Fúnez ha apuntado que la atención a las personas debe contemplar todo su recorrido vital, desde la atención temprana en la infancia hasta las necesidades que aparecen cuando las personas con discapacidad alcanzan edades avanzadas.

Precisamente, ha destacado que Dfa permite observar cómo la discapacidad transforma no solo el proyecto de vida de una persona, sino también el de su familia. Para la responsable popular, esta perspectiva debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar las prestaciones y servicios públicos.

Otro de los elementos que ha considerado prioritarios es la inserción laboral. "Un empleo para cualquier persona, tengas o no algún tipo de discapacidad, es lo que sostiene tu proyecto de vida", ha afirmado Fúnez, que ha defendido el trabajo como una herramienta para garantizar autonomía y ciudadanía plena.

La representante del PP ha situado esta apuesta por el empleo junto a la atención integral como dos de las principales enseñanzas que extrae de la visita a la Fundación Dfa, cuya experiencia, ah apuntado, puede servir de referencia para otras comunidades y centros.

"NO PROMETER POLÍTICAS SIN PRESUPUESTO"

Uno de los compromisos que Fúnez ha situado como principio de actuación para el PP es no plantear medidas sociales que carezcan de respaldo económico. "Nosotros no vamos a prometer políticas que no vayan acompañadas de una memoria económica y presupuestaria", ha asegurado.

La dirigente popular ha utilizado como ejemplo el debate sobre la ley de discapacidad y dependencia aprobada recientemente en el Congreso. Según ha explicado, una de las principales críticas de su formación fue la ausencia de una memoria económica que permitiera desarrollar los servicios, prestaciones y derechos contemplados en la norma.

A su entender, reconocer derechos sobre el papel sin garantizar los recursos necesarios puede generar frustración entre las personas y familias afectadas. Por ello, ha defendido que las medidas recogidas en el Boletín Oficial del Estado deben tener una traducción efectiva en la vida cotidiana.

En este punto, Fúnez también se ha referido al reconocimiento de un determinado grado de discapacidad asociado a la dependencia y ha reclamado que tenga consecuencias fiscales. Ha puesto como referencia las desgravaciones que hasta ahora se aplicaban a las personas a las que se reconocía un 33 por ciento de discapacidad.

La propuesta popular pretende así que la política social combine el reconocimiento de derechos con la financiación necesaria para hacerlos efectivos. "No hacer ningún tipo de promesa en el ámbito social que no vaya acompañada de una memoria económica y del presupuesto" es, según ha resumido, uno de los principios que guiarán su planteamiento.

ESCUCHAR AL TERCER SECTOR PARA DECIDIR

La visita a Dfa se enmarca además en una estrategia de contacto directo con las entidades sociales. Carmen Fúnez ha asegurado que el PP mantendrá este modelo durante la preparación de sus programa electoral y recorrerá otras comunidades autónomas para reunirse con organizaciones del tercer sector.

Para la dirigente popular, esta interlocución también está relacionada con la necesidad de utilizar de forma eficiente los recursos públicos. "El dinero público tiene dueño", ha afirmado, antes de recordar que procede de los impuestos de los ciudadanos y que los gobernantes tienen la responsabilidad de garantizar un uso adecuado y eficiente.

Desde esta perspectiva, las entidades sociales aportan un conocimiento directo de las necesidades de los colectivos a los que atienden y de los servicios que requieren. Fúnez considera que escuchar a estas organizaciones permite orientar mejor el gasto y evitar que las decisiones se adopten alejadas de la realidad.

Ha concluido que esta primera visita constituye "el primer paso" de un recorrido que pretende convertir la escucha del tercer sector en una herramienta para definir las futuras políticas sociales del partido. El PP plantea así que el cambio que reclama para la próxima legislatura alcance también a la sanidad, los cuidados, la discapacidad y el conjunto de los servicios que sustentan el Estado del bienestar.