El PP de Tamarite de Litera agradece al Gobierno de Aragón la renovación de la travesía del municipio

TAMARITE DE LITERA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Tamarite de Litera (Huesca), Sandra González, ha agradecido este viernes al Gobierno de Aragón la finalización de las obras de renovación de las travesías del municipio, especialmente una de ellas que responde a una demanda histórica para mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad vial tanto de los vecinos como de los conductores que transitan por estas vías.

Durante la mañana de este viernes, el presidente del Partido Popular en Huesca, Isaac Claver, también de la DPH, y la alcaldesa del municipio, Sandra González, han visitado la finalización de los trabajos de renovación de una de las travesías más transitadas de La Litera, que han supuesto una inversión de en torno a 300.000 euros.

La intervención se ha llevado a cabo en dos tramos de la red autonómica: 973 metros en la carretera A-140 y 587 metros en la A-1240, lo que supone la renovación de 1.560 metros en Tamarite de Litera.

Sandra González ha destacado que "ésta era una actuación muy necesaria para nuestro municipio. El deterioro del firme hacía imprescindible una intervención que mejorara la seguridad y la comodidad de quienes utilizan estas carreteras cada día. Quiero agradecer al Gobierno de Aragón que hayan atendido esta demanda de nuestro municipio y la hayan convertido en una realidad. Se trata de una inversión muy importante".

Por su parte, el presidente provincial, Isaac Claver, ha subrayado que esta actuación demuestra nuevamente el compromiso del Ejecutivo autonómico con la mejora de infraestructuras en la provincia, indicando que "a día de hoy se están renovando o han concluido ya mejoras en torno a 640 kilómetros de carreteras en nuestra provincia. Vamos a seguir invirtiendo en mejorar la calidad de nuestra red viaria y a revertir la situación negativa que nos dejaron anteriores Gobiernos durante los que no se invirtió prácticamente nada".

La renovación de las travesías de Tamarite de Litera forma parte del Plan Extraordinario de Mejora de Travesías del Gobierno de Aragón, dotado con 15 millones de euros, que permitirá actuar en un centenar de travesías de toda la Comunidad Autónoma.

En total, el plan contempla la renovación de 87.394 metros de travesías en Aragón. La provincia de Huesca es una de las principales beneficiarias de este programa, con 40 actuaciones, reflejo de la apuesta del Gobierno de Aragón por mejorar la seguridad vial y el estado de las carreteras en el medio rural.

Desde el Partido Popular de Huesca se valora muy positivamente la ejecución de estas actuaciones, que responden a necesidades reales de los municipios y ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno de Aragón con unas infraestructuras viarias más seguras, modernas y adaptadas a las demandas de los ciudadanos.