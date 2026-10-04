El PP de Teruel acusa a Sánchez de recurrir a dos decretos para "tapar ocho años de inacción con la vivienda"

Los diputados del PP Teruel en el Congreso de los Diputados, Alberto Herrero y Raquel Clemente - PP TERUEL

TERUEL 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Teruel ha acusado al Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, de recurrir a dos decretos para "tapar ocho años de inacción" con la vivienda, según los "populares" se ha agravado el acceso a la vivienda pasando a ser el principal problema de los españoles.

Los 'populares' ha considerado que las medidas planteadas por el Ejecutivo central en ambos decretos "no buscan solucionar nada, ni abordar la falta de oferta".

Desde el PP abogan por reformas que permitan construir más inmuebles, facilitar y su puesta en el mercado y ofrecer seguridad a los propietarios e inquilinos reforzando la seguridad jurídica y defendiendo la propiedad privada.

Los diputados nacionales, Alberto Herrero y Raquel Clemente, han advertido de que las medidas presentadas por el PSOE generan "inseguridad y reducen" la oferta. "Esto lo que hace es perjudicar precisamente a las personas que tienen más dificultades para poder acceder al mercado como los jóvenes y las personas vulnerables" ha explicado Clemente, que ante una menor disponibilidad de inmuebles se traducirá en precios más altos.

Por su parte, Herrero ha argumentado que el Partido Socialista "pretende solucionar en dos días lo que no ha hecho en ocho años", que ha calificado las iniciativas del Gobierno de "contradictorias" y se ha cuestionado la "improvisación" con la que se ha presentado. "Esta situación no se resuelve con decretos, se resulte con más viviendas", ha diferenciado.

Para los diputados turolenses, el debate sobre la vivienda se ha convertido en una "cortina de humo" para desviar la atención de la gestión del Ejecutivo central con la crisis la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, los casos de corrupción que afectan al PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.

Además, de la falta de presupuesto y perdida del respaldo del parlamento. Frente esta situación, los diputados nacionales han pedido la convocatoria de elecciones generales.