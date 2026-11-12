PP y Vox aprueban las cifras globales de los presupuestos autonómicos de Aragón de 2027

Hemiciclo de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves, con los votos favorables de los grupos parlamentarios de PP y Vox, y el voto en contra de PSOE, CHA, A-TE e IU, las cifras globales del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027, que ha superado así el debate de totalidad y podrá ser aprobado en sesión plenaria extraordinaria el 22 de diciembre, entrando en vigor al inicio del año próximo.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha presentado el proyecto de ley, señalando que es "fruto del acuerdo PP-Vox, que emana de las elecciones del 8 de febrero".

El presupuesto "refuerza lo público, gran parte d esus partidas van a reforzar los servicios públicos, "con cubidas como nunca" en sanidad, educaicón, servicios sociales y vivienda. Se refuerzan también los sectores clave de la economía, cumple los compromisos respecto a los impuestos y facilita la vida a los ciudadanos, aprovechando "la buena marcha de la economia".

"Hemos elaborado un presupuesto en un contexcto que no está exento de incertidumbre, la situación nacional e internaiconal podría impactar en nuestras previsiones" y "más que nunca es necesario llevara acabo una gestión prudente y con tiempo", ha dicho Bermúdez de Castro, llamando la atencón sobre la inflación.

En 2027 la previsión de crecimiento de la economía es del 2 por ciento y la tasa de paro bajará al 7,4 por ciento, un conexcto expansivo y de crecimento quepermite prsentar un presupuesto de 9.594 millones deeuros, un 12 por cieno más que el anterior, con mañs de 8.300 millones de euros de techo de gasto no financiero.

Respecto a los datos de ingresos, las entregasa cuenta y la liquidación de 2025 se elevan a 6.000 millones de euros, el IRPF 2.600 millones, del IVA 1.636 millones, fruto del esfuerzo de las empresas y de los ciudadanos aragoneses. Los impuestos no los pagan los territorios, los pagan los ciudadanos, y el reparto se debe hacer siempre mirando que cualquier ciudadano tenga una vida justa, libre e igual.

La percepción de Aragón en los mercados permite a la Comunidad Autónoma ir retirando "poco a poco" la tutela financiera del Estado, ha realzado el consejero.

El titular de Hacienda ha puesto de relieve la rebaja fiscal que incluye el proyecto de ley, recogida en el acuerdo de gobierno, con medidas como la ampliación al grupo 2 y a las personas con curatela para cuidar a personas dependientes de la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones.

Además, el IRPF se reducirá un 0,25%, hasta un punto porcentual cuando termine la legislatura, para los tramos de hasta 52.500 euros, y se aprobará una deducción en este impuesto de 300 euros para las familias numerosas, 600 para las especiales, así como un paquete de ayudas de 1.000 euros por nacimiento o adopción de un hijo, 1.500 por el segundo y 2.500 por el tercero, doblándose si tienen una discapacidad, y aumentando un 20% en el medio rural.

"Estos son los primeros presupuestos que no están dopados, que no tienen fondos MRR", de forma que "es difícil la comparación" respecto a los anteriores, ha observado el consejero de Hacienda.

SERVICIOS PÚBLICOS

Bermúdez de Castro ha insistido en que el 76 por ciento de los presupuestos se destinan a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, más del 83 por ciento si se añaden las políticas de vivienda e Infoar, por lo que ha negado que este sea "un Gobierno recortador".

Sanidad es la principal partida de gasto, superando los 3.000 millones de euros, un área que incluye las nóminas del personal sanitario y las nuevas inversiones, como el proyecto del nuevo Hospital Royo Villanova, la Unidad Neonatal del Hospital Miguel Servet, también nuevos centros de salud en localidades como Zuera o Cuarte de Huerva y la ampliación de las instalaciones de Caspe (Zaragoza).

En Educación, ha continuado el consejero, los fondos propios suben en 361 millones, y la partida más importante es la de nóminas, dejando los docentes aragoneses de ser los peor pagados de España: "Esto ha dejado de ser así".

En el capítulo de Bienestar Social, los fondos propios se elevan a más de 500 millones. El consejero ha observado que "Aragón es la comunidad que más rápido resuelve la atención a la dependencia de España", añadiendo que los grupos 2 y 3 de dependientes subirán más de un 20 por ciento sus prestaciones.

Respecto a la política de vivienda, "es prioritaria para este Gobierno", ha continuado el titular de Hacienda, mencionando el dessarrollo de 3.600 viviuendas y la dotación de 52 millones de euros más de fondos propios.

Este presupuesto incluye otras partidas, como la que refleja el nuevo acuerdo para subir el precio de la justicia gratuita, se acabará la residencia de mayores de Valdefierro, se destinarán 145 millones de euros más en atención a la dependencia, se seguirá expandiendo la red de helipuertos y se reforzará el programa concesional de transporte interurbano, al tiempo que se invertirán 17,5 millones de euros en el proyecto del DAT Alierta.

"Este presupuesto nos permite ajustarnos a la realidad de nuestra tierra, mantener la estabilidad de las cuentas públicas, anteponiendo servicios esenciales y básicos, reforzar los servicios público y rebajar los impuestos" para "mejorar la vida de todos los aragoneses".

Bermúdez de Castro ha respondido a los grupos uno a uno, reprochando al diputado del PSOE Óscar Galeano la escasa producción de vivienda durante su etapa de gobierno. Ha dicho que IU vive el problema de la vivienda no como una emergencia social sino política "para no perder diputados y rascar algún voto" en el Congreso.

HOJA DE RUTA

En el turno de intervención de los grupos, la parlamentaria del PP Lorena Tabanera ha utilizado el símil del "Ferrari" de las cuentas de la Comunidad Autónoma --que utilizó el PSOE días atrás--, espetando a los socialistas que "el Ferrari se lo pueden quedar ustedes o dárselo a Zapatero, que de regalos sabe el que más", añadiendo que fue el PSOE, en su etapa de gobierno regional, el que dejó "los servicios infradotados".

El diputado del PSOE Óscar Galeano ha considerado que el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, "pudo elegir otra hoja de ruta", recordando que en 2026 el PSOE le ofreció pactar las cuentas, pero convocó elecciones autonómicas, obteniendo el PP menos diputados que en la legislatutra pasada y Vox el doble.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha opinado que "las políticas del sanchismo están arruinando España" y ha defendido los presupuestos de 2027, que introducen por primera vez el principio de prioridad nacional e incorporan rebajas fiscales y "ofrecen protección a las familias y certeza a las empresas".

Ha representado a CHA la diputada Verónica Villagrasa --aunque en la explicación de voto ha hablado su presidente, Jorge Pueyo--, indicando que con la rebaja fiscal se reducirán "a futuro" los fondos propios,tras lo que ha enfatizado que el presupuesto "no se mide por las cifras que se alcanzan, sino por el modelo de sociedad que se construye, por los derechos que se garantizan, las oportunidades que genera y por la capacidad que tiene de vertebrar Aragón", ha zanjado

Desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha defendido su voto en contra por cuestiones como el recorte de casi un 70% del Fondo de Cohesión Territorial, así como la desaparición de la partida para construir 54 habitaciones individuales en el Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha rechazado "el relato triunfalista" del presupuestos, insistiendo en que el presupuesto crece con la aportación del Estado, lo que el PP no hacía cuando gobernaba España. "Mientras el Estado aporta ustedes siguen con su irresponsabilidad en política fiscal, blindando el negocio a las grandes multinacionales, a la educación y la sanidad" privadas.