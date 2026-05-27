PP y Vox urgen a aplicar la prioridad nacional al acceso a la vivienda protegida y de alquiler social en Aragón

La diputada del PP Aragón Susana Cobos y el portavoz parlamentario de Vox, Santiago Morón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox de las Cortes de Aragón han emplazado a derogar la ley estatal por el derecho a la vivienda y a establecer un sistema de acceso a la vivienda protegida y de alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional para asignar de forma prioritaria de los recursos públicos "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

La diputada del PP Susana Cobos y el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Santiago Morón, han presentado en rueda de prensa una proposición no de ley que defenderán este jueves en la sesión plenaria de las Cortes, en la que proponen suprimir "todas las regulaciones ineficaces que han llenado de inseguridad jurídica el mercado y han llevado a una retirada masiva de unidades ofertadas desde 2019".

Con esta iniciativa, PP y Vox han planteado, asimismo, garantizar "la aplicación estricta y sin excepciones" de la legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales, también impulsar la modificación de la ley de Bases de Régimen Local para impedir que un ocupa pueda empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.

Santiago Morón ha hecho hincapié en que el acceso a la vivienda es "el principal problema de los españoles según la mayoría de las encuestas" y que "se ha convertido en un sueño para la mayor parte de los trabajadores españoles, especialmente los más jóvenes".

"Tener trabajo ya no garantiza la posibilidad de emprender un proyecto de vida en un hogar en propiedad, ni tan siquiera en alquiler", ha alertado el portavoz de Vox, señalando que el problema "viene de muy atrás", pero "el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado esta crisis histórica", añadiendo que "está más preocupado en tapar la corrupción que le acecha" y "ha debilitado la protección de la propiedad privada ante la ocupación ilegal y la inquiocupación", lo que ha traído como consecuencia la retirada de miles de pisos del mercado.

Estas políticas han sido "nefastas" y son "todavía peores" las que han permitido, ha dicho, "la llegada masiva de 2,5 millones de inmigrantes, que lógicamente necesitan alojamiento".

Desde el PP, Susana Cobos ha indicado que "cada vez es más difícil" acceder a una vivienda, alertando de que los precios están aumentando "de una manera cada vez más insoportable" y las familias destinan una parte "desproporcionada" de sus ingresos para acceder a una vivienda. "Nuestra obligación no es alimentar debates estériles, inútiles e ideológicos, sino dar soluciones realistas y eficaces", ha zanjado.

Cobos se ha remitido a los informes del Observatorio del Alquiler para apuntar que se han retirado del mercado 130.000 viviendas, 60.000 en las zonas declaradas tensionadas, tras lo que ha recordado que Pedro Sánchez prometió construir 184.000 viviendas.

Ha defendido la política del Gobierno autonómico de Jorge Azcón, indicando que en 33 meses se han impulsado más de 3.000 viviendas, y ha abogado por movilizar suelo, agilizar trámites y facilitar la colaboración público-privada, exigiendo al Gobierno de Sánchez que "deje de improvisar" y promueva una coordinación "real" con las comunidades autónomas, considerando que el mercado requiere estabilidad normativa y políticas "de largo recorrido".