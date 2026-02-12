Las precipitaciones y la fusión de nieve en cotas medias propician nuevas crecidas en la cuenca del Ebro

Crecida del río Ebro a su paso por el Puente de Piedra en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado este jueves de que las precipitaciones, junto con la fusión de la nieve de las cotas medias, ha dado lugar a nuevas crecidas en los ríos Ega, Arga, Irati, Aragón, Gállego, Alcanadre, Vero, Cinca y Ésera, además de en el Tirón y Najerilla.

Durante las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones, entre débiles y moderadas, por gran parte de la cuenca. En general, los acumulados han sido de entre 5 y 25 litros por metro cúbico, siendo la Ibérica riojana y los Pirineos occidental y central los sectores donde las precipitaciones han sido más importantes.

Las temperaturas se han mantenido por encima del promedio climático de referencia (1991-2020), con una cota de nieve situada por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar en la mayor parte de las zonas.

Estas precipitaciones, junto con la fusión de la nieve de las cotas medias, ha dado lugar a nuevas crecidas en los ríos Ega, Arga, Irati, Aragón, Gállego, Alcanadre, Vero, Cinca y Ésera, además de en el Tirón y Najerilla.

CRECIDAS ORDINARIAS

La mayor parte de las crecidas están siendo ordinarias, destacando que, en el Gállego, la crecida de este jueves está siendo mayor que la de ayer. La mayor parte de estas crecidas están siendo recibidas por los grandes embalses de la cuenca, lo que ha hecho que algunos de ellos tengan que realizar vertidos superiores a los habituales, como los 300 metros cúbicos por segundo vertidos por Yesa, 350 por La Peña o los 100 y 150 vertidos por Mansilla y Barasona respectivamente.

El caudal del río Ebro en su tramo Castejón-Tudela ha registrado esta mañana un nuevo repunte similar al de ayer, con un caudal cercano a 950 metros cúbicos por segundo.

PREDICCIONES

Para viernes y sábado se espera la llegada de nuevas precipitaciones, que serán más relevantes cuanto más hacia el norte y el oeste, de hecho, en las zonas de montaña de estos sectores se podrían superar los 30 o 50 litros por metro cúbico en muchos puntos. La cota de nieve irá bajando progresivamente este viernes, quedando entre los 1.000 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, y el sábado podría incluso bajar de los 1.000.

A las 16.00 horas estaban pasando 239 metros cúbicos por segundo por la estación de aforos del Gállego en Zuera, y la punta de la crecida se espera hacia las 19.00 horas en este punto. Mientras que la punta alcanzará Zaragoza --Santa Isabel-- al comienzo de la madrugada de este viernes. Todo el resto de crecidas, que a primeras horas de la mañana estaban aún en las cabeceras, están alcanzando los tramos bajos, como es el caso del Najerilla, Aragón, Alcanadre y Cinca Bajo.

Con base en el pronóstico meteorológico, se espera que los ríos que han crecido en las últimas 24 horas muestren tendencia descendente al menos hasta el viernes, momento a partir del cual podrá haber nuevos repuntes de caudal en los ríos de la margen izquierda del Ebro desde la propia cabecera del Ebro hasta el Gállego, siendo, en esta ocasión, más importantes en los del sector occidental que en los del oriental de este sector.

En el Ebro en Castejón, se espera un nuevo repunte de caudal de cara al domingo 15 de febrero que podrá superar al observado ayer y el que se vaya a producir en las próximas horas. También crecerá de forma importante el Ebro en su tramo alto --Miranda-Logroño-- entre el sábado y el domingo.