La premiada versión teatral de "Metrópolis" regresa al Teatro Principal casi 20 años después de su estreno

César Peris, Sara Fernández, Joaquín Murillo y Víctor Rebullida en la presentación de "Metrópolis" - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La adaptación teatral "Metrópolis" regresa al Teatro Principal de Zaragoza casi 20 años después de acoger su estreno en 2007, con motivo del centenario del clásico cinematográfico de Fritz Lang, estrenado en 1927. De la mano del Teatro de las Esquinas, Producciones Che y Moche y el Teatro del Temple, la superproducción estará en escena los días 20 y 21 de febrero a las 20.00 horas y el 22 de febrero a las 19.00 horas.

La recreación teatral ya le valió a Che y Moche el Premio MAX en 2010, además de haber destacado en el Teatro del Canal en Madrid, donde levantó admiración de personajes tan ilustres en el mundo del cine como Pedro Almodóvar. Asimismo, en la función del domingo estarán presentes varios directivos del Ballet de Stuttgart, uno de los mejores del mundo.

En esta ocasión, la obra cuenta con un alto contenido de talento local, con la participación de cinco actores formados en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza --Javier Zapater, Sandra Recamal, Mery Luz Moya, Ana Arguilé y Miguel Pardillo--, 13 bailarines del Conservatorio Profesional de Danza dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza y la presencia de la música en directo de la Academia para la Nueva Música del Conservatorio Superior de Música de Aragón.

El director de la obra, Joaquín Murillo, ha destacado que "es una oportunidad perfecta para traer una gran producción a Zaragoza, al nivel de las que triunfan en la Gran Vía de Madrid". Además, Murillo ha asegurado que "tienen la misma emoción que cuando la estrenamos, pero con un notable espíritu juvenil que transmiten todos los partícipes".

En la presentación de la obra le han acompañado también la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el director técnico, Josema Hernández de la Torre; el compositor de la banda sonora, Víctor Rebullida y el director del Conservatorio Superior de Música de Aragón, César Peris.

La titular de Cultura, Sara Fernández, ha asegurado que "se va a poder disfrutar de una superproducción con un alto exponente del talento local". Fernández ha aprovechado para recordar que "la obra deja un mensaje renovado del expresionismo alemán, invitándonos a mantener el espíritu europeo y reivindicar el momento histórico en el que estamos".

Por el lado de la música, el compositor de la banda sonora, Víctor Rebullida, ha compartido "que han trabajado con la misma ilusión y que están en un momento muy fresco para poner la voz a los artistas en el escenario". Ha agradecido el talento y la implicación de los jóvenes intérpretes, así como el trabajo del Conservatorio Superior de Música de Aragón.

UNA ADAPTACIÓN CON MENSAJE CONTEMPORÁNEO

La propuesta no se limita a la evocación de la película original, sino que la reinterpreta desde el lenguaje del cuerpo, el gesto y la música, dialogando con el presente y con el espectador actual. El montaje se articula a través de una cuidada fusión de danza, teatro gestual y música en directo, dando lugar a una experiencia escénica de gran potencia visual y sensorial. La obra, aunque funciona como homenaje, se impone como una creación con luz y una fuerte personalidad artística con tintes del talento local.

La obra adopta los elementos fundamentales del expresionismo cinematográfico alemán, reconstruidos esencialmente por el trabajo físico de actores y bailarines, que recrean mediante gestos, ritmo y danza los resortes narrativos del cine mudo. Este modo de narrar concuerda a la perfección al situar la emoción como mecansimo vital del relato, transmitiendo una comunicación directa, intensa y universal con el público.

"Metrópolis 2026. 100 años después" invita a una reflexión contemporánea sobre la necesidad de un verdadero espírítu europeísta, capaz de unirnos a través del arte y la cultura frente a los presagios trágicos del destino colectivo.