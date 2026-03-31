La presidenta de las Cortes de Aragón emplaza a "seguir impulsando sin descanso la prevención" del cáncer de colon

1074483.1.260.149.20260331143031 Acto que ha tenido lugar en el palacio de La Aljafería, donde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha conmemorado el Día Mundial contra el cáncer de colon. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha emplazado este martes a "seguir impulsando sin descanso la prevención" del cáncer de colon, en un acto que ha tenido lugar en el palacio de La Aljafería, donde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha conmemorado el Día Mundial contra esta enfermedad. Han asistido los miembros de la Mesa del Parlamento y otros diputados.

En su intervención, Navarro ha elogiado a la asociación y a la profesión médica por "la labor que desarrollan día a día en la prevención, la detección precoz y el acompañamiento de los pacientes y sus familias".

Ha apostado por "concienciar" a la sociedad aragonesa sobre la importancia de la prevención, "una inmensa responsabilidad" para todos los parlamentarios, abogando por estar siempre "al lado" de AECC, "apoyándoles en todos los ámbitos".

"Es juntos como podemos y debemos avanzar", ha enfatizado la presidenta de las Cortes, quien ha recordado que la prueba de detección del cáncer colorrectal es sencilla y "salva muchísimas vidas".

"Cuenten con este Parlamento para seguir dando visibilidad a esta enfermedad y para seguir trabajando en favor siempre de la salud de todos los aragoneses", ha continuado Navarro.

MANIFIESTO

El presidente de AECC en Aragón, Miguel Ángel Sauras, ha puesto de relieve la "unánime" voluntad de las Cortes de Aragón en la lucha contra el cáncer, recordando que el Parlamento aprobó el 29 de mayo de 2025 una proposición no de ley por unanimidad para pedir al Gobierno de Aragón la elaboración de un plan integral de prevención y lucha contra el cáncer.

"Esa manifestación unánime de la voluntad y el compromiso de los grupos parlamentarios para mejorar la vida de las personas afectadas por el cáncer y para proporcionar medidas encaminadas a su prevención, a su detección precoz, su diagnóstico y tratamiento rápidos y a la minimización de sus consecuencias nos llenó a toda la ciudadanía de alegría y esperanza". Sauras ha recordado que este es el tipo de cáncer más frecuente y el segundo en mortalidad para la población global.

Ha dado lectura a un manifiesto, con motivo del día mundial de esta enfermedad, con el que ha pedido a las Cortes "la reafirmación del compromiso con la prevención, la detección precoz, la mejora continua de la atención y el acompañamiento a las personas afectadas por este tumor, uno de los más prevenibles y de mejor pronóstico cuando se diagnostica el fases tempranas". El cáncer colorrectal registró 40.186 nuevos casos en el conjunto de España en 2023, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer.

"La evidencia científica demuestra que los programas de cribado reducen la mortalidad en torno a un 30% y que 9 de cada 10 personas sobreviven cuando el tumor se detecta en fases tempranas. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de consolidar estrategias eficaces de prevención y diagnóstico precoz", ha indicado Sauras, quien ha realzado los avances del Sistema Nacional de Salud y el esfuerzo de la Comunidad Autónoma en la implantación progresiva de los programas de cribado, tras lo que ha recordado que la UE ha fijado el objetivo de aumentar la cobertura y mejorar la participación de la población diana "para garantizar la efectividad de los programas".

Ha reivindicado el derecho de toda la población a acceder a programas de cribado eficaces y a la continuidad asistencial, también a la participación ciudadana, "especialmente entre la población más vulnerable".

El presidente de AECC en Aragón ha pedido a las Cortes de Aragón que apoyen el fortalecimiento de los sistemas de información y evaluación mediante indicadores comunes y datos actualizados, armonizados, públicos y transparentes que permitan conocer la evolución y los resultados de los programas de cribado en todo el territorio.

También ha defendido avanzar hacia "una cobertura plena y equitativa de la población diana, promoviendo la igualdad efectiva en el acceso al cribado colorrectal con independencia del lugar de residencia", así como impulsar "la concienciación y sensibilización social", fortalecer los circuitos asistenciales para que sean "ágiles" y estén "coordinados" tras un resultado positivo en los programas de cribado y fomentar la alimentación saludable y la realización de ejercicio, evitando el sedentarismo.

El doctor Ángel Arenas ha explicado que el cáncer colorrectal es importante por su frecuencia, su mortalidad y porque "podemos hacer muchas cosas", resaltando que la medicina cuenta con un "arsenal" desde el punto de vista de la cirugía y la radioterapia, también la endoscopia, recomendando a toda la ciudadanía participar en los programas de prevención.