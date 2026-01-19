La presidenta de las Cortes de Aragón envía sus condolencias y cariño a los afectados por el accidente de Adamuz

Archivo - La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha enviado este lunes sus condolencias y cariño a los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y sus familias.

En un mensaje en su cuenta institucional de la red social 'X', Marta Fernández señala: "Hoy es un día de profundo dolor para toda España, en el que acompaño con mis oraciones a las víctimas y ruego por todos ellos".